जहां शंख नहीं बजाते, वहां डीजे कॉन्सर्ट... बद्रीनाथ में म्यूजिक फेस्टिवल पर बवाल

बद्रीनाथ धाम में एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था. इसमें सिंगर प्रियंका मेहर का भी एक शो था. इस शो के बाद इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. अब इस वायरल वीडियो को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम जैसे बेहद शांत, पवित्र और आध्यात्मिक माहौल वाले स्थान पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए.
सोशल मीडिया पर लोग बद्रीनाथ धाम में हुए शो में तेज म्यूजिक और डीजे के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं. वायरल वीडियो में प्रियंका को स्टेज पर गाते और नाचते हुए दिखाया गया. इसके साथ ही दर्शक पहाड़ों के बैकग्राउंड में उनके शो में झूमते और नाचते नजर आ रहे हैं.
अलग- अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस शो के वीडियो पर लोग अपनी रिएक्शंस के जरिए आपत्ति जता रहे हैं. इस म्यूजिक कंसर्ट के कुछ वीडियो खुद प्रियंका ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है. इस पर भी लोगों की अलग- अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या तीर्थस्थल से जुड़े ऐसे स्थान पर इस तरह का कार्यक्रम उचित है. साथ ही बद्रीनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने को लेकर चिंता व्यक्त की.
पूरा मामला क्या है?
बद्रीनाथ धाम में 19 और 20 सितंबर को देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था. यह कार्यक्रम बद्रीनाथ के टूरिस्ट प्लाजा में किया गया था, जो मंदिर से सटा हुआ एरिया है. 'हमारी विरासत, हमारा भविष्य' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और अन्य सांस्कृतिक शो हुए.
पहले दिन सिंगर प्रियंका मेहर का शो हुआ. बाद में ऑनलाइन इस लाइव वीडियो में कार्यक्रम स्थल के पास शो में लोगों को नाचते हुए दिखाया गया. यह फेस्टिवल आधिकारिक तौर पर स्थानीय संस्कृति का जश्न मनाने पर केंद्रित है, लेकिन प्रियंका के शो के वीडियो ने तीर्थ स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर चल रही बहस की ओर लोगों का ध्यान खींचा. इस तरह इस शो को लोक संगीत कार्यक्रम की तुलना में अधिक शोरगुल वाला और क्लब शैली का बताया गया.
जहां शंख भी नहीं बजते वहां डीजे बजा
सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर यहां तक लिखा कि जिस बद्रीनाथ धाम में शंख तक नहीं बजते, वहां डीजे बजाया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @himalayanhindu नाम के हैंडल से प्रियंका मेहर के शो का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया - बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना भी मना है, इसके पीछे एक वजह है. उस जगह की अपनी एक अलग ही पवित्रता है. और अब? वहां डीजे की तेज आवाज में संगीत बजा रहे हैं. क्लब स्टाइल म्यूजिक का अपना एक समय और स्थान होता है. एक पवित्र तीर्थ वह समय और स्थान नहीं है.
इसी यूजर ने नीचे अपने कंमेंट सेक्शन में सिंगर प्रियंका मेहर की तारीफ भी की. उसने लिखा कि कलाकार के लिए कोई नफरत नहीं है. वह बहुत अच्छी गायिका हैं. हमारी पहाड़ी सिंगर के लिए कोई समस्य नहीं है. सिर्फ इस म्यूजिक शो के लोकशन पर आपत्ति है.
वहीं प्रियंका मेहर की तरफ से शेयर किए गए वीडियो पर भी कुछ लोगों ने बद्रीनाथ धाम में तेज डीजे और म्यूजिक शो करने पर आपत्ति जताई. एक यूजर ने लिखा यह जगह मेडिटेशन के लिए है, यहां डीजे बजाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. ऐसे ही कई लोगों ने इस कार्यक्रम से जुड़े वीडियो अलग- अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर आपत्ति जता रहे हैं.