नहीं है कोई टक्कर देने वाला, फॉर्च्यूनर के दीवाने हुए लोग... 40% बढ़ी सेल्स

टोयोटा फॉर्च्यूनर... ये सिर्फ एक कार का नाम नहीं बल्कि कई लोगों की चाहत है. यही वजह है कि इस एसयूवी की जबरदस्त डिमांड रहती है. जहां टोयोटा की सेल्स कम हुई है. वहीं फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. अगस्त 2026 में टोयोटा की होलसेल्स 3 परसेंट गिरी है.
इस महीने कंपनी ने कुल 28,410 कारों को डिस्पैच किया है. लेकिन फॉर्च्यूनर की सेल्स उलटी दिशा में चल रही है. कंपनी की सेल कम हुई है. फिर भी फॉर्च्यूनर की बिक्री बढ़ी है. टोयोटा ने अगस्त 2026 में कुल 3,504 फॉर्च्यूनर को डिस्पैच किया है. ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल्स में 39.7 परसेंट का इजाफा हुआ है.
पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 2,508 फॉर्च्यूनर को डिस्पैच किया था. वहीं जुलाई के मुकाबले अगस्त में इस एसयूवी की सेल 9.9 परसेंट बढ़ी है. दूसरी टोयोटा कारों की बात करें, तो हायराइडर की बिक्री 9.5 परसेंट की गिरावट के साथ 8,234 यूनिट्स पर पहुंच गई है.
इनोवा और हायक्रॉस की सेल में 4 परसेंट की गिरावट आई है. इन दोनों कारों की कुल 8,963 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. ग्लान्जा की सेल में 71 परसेंट की गिरावट आई है. अगस्त में इस कार की सिर्फ 1,480 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में कंपनी ने इसकी 5,102 यूनिट्स को बेचा था.
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टोयोटा फॉर्च्यूनर कोई सस्ती कार नहीं है. मौजूदा फॉर्च्यूनर की कीमत 34.76 लाख रुपये एक्स शोरूम है. ये कीमत कार के पेट्रोल वेरिएंट की है. ये कार 2.8 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है. इस कार में रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के साथ मैन्युअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.
फॉर्च्यूनर एक बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी है. ऐसे खरीदार जिन्हें डीजल इंजन, थ्री रो कार, 4x4 हार्डवेयर और बड़ी एसयूवी का मजा एक साथ चाहिए, उनके पास ऐसी कारों की कमी है. यही वजह है कि लोग फॉर्च्यूनर को पसंद करते हैं. क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिलेंगे. बल्कि टोयोटा का भरोसा भी मिलेगा.
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हाल में ही इस सेगमेंट किआ सोरेंटो की एंट्री हुई है. ये कार 27.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है. इसमें 193 एचपी की पावर वाला 2.2 लीटर का डीजल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. दोनों ही पावरट्रेन के साथ ऑल व्हील ड्राइव का फीचर मिलता है. ये कार 6-सीटर और 7-सीटर अवतार में आती है.