scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सरकार का बड़ा फैसला- इस रविवार देशभर में खुले रहेंगे बैंक, फिर लगातार 3 दिन तक हड़ताल

Bank Remain Open On Sunday: बैंक यूनियनों की प्रस्तावित हड़ताल के बीच रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत ग्राहकों को राहत देते हुए 27 सितंबर को रविवार के दिन बैंक खुले रखने को मंजूरी दी गई है.

Advertisement
X
रविवार के दिन भी खुले रहेंगे देश के बैंक. (Photo: File/ITG)
रविवार के दिन भी खुले रहेंगे देश के बैंक. (Photo: File/ITG)

अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए बैंक हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए देना शुरू कर दिया है. इस Bank Strike का ऐलान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने किया है. साप्ताहिक अवकाश के बाद महीने के आखिरी हफ्ते में की जा रही इस हड़ताल का असर ग्राहकों पर ज्यादा न हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले यानी 27 सितंबर को रविवार के दिन भी बैंकों को खुले रखने की मंजूरी दे दी है. 

वित्त मंत्रालय की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि UFBU की ओर से 28 से 30 सितंबर तक बुलाई गई तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक रविवार को सामान्य रूप से काम करेंगे.

28 से 30 सितंबर तक हड़ताल
सबसे पहले बता दें कि महीने के आखिरी हफ्ते में बैंकों का काम काज प्रभावित होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने तीन दिन की बैंक हड़ताल का ऐलान किया है. ये देशव्यापी Bank Strike 28 सितंबर सोमवार को शुरू हो रही है और 30 सितंबर बुधवार तक जारी रहेगी. इस हिसाब से बैंकों में लंबी छु्ट्टी रहने वाली है, क्योंकि इस हड़ताल से ठीक पहले यानी 26 और 27 सितंबर की सप्ताहिक अवकाश पड़ रहा है. आम नागरिकों को बैंकिंग कार्यों को पूरा करने में दिक्कत न पेश आए और उनकी बैंकिंग जरूरतें पूरी हो पाएं, इसके लिए केंद्रीय बैंक ने तत्काल जरूरी कदम उठाए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

While Bank of Baroda has the highest advertised rate among these four schemes at 7.25%, SBI offers a substantially longer investment period.
Rule Change: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे FD के नियम, ब्याज पर क्या असर? जानिए 'A to Z' डिटेल
Gold loans are cheaper than personal loans, but they come with the risk of having to pledge gold as collateral.
जरूरत में चाहिए ₹5 लाख कर्ज? जानें गोल्ड vs पर्सनल लोन में क्या सही
SBI has also asked customers to use Customer Service Points (CSPs) during the strike period.
लगातार 5 दिन तक बंद रहेगा SBI, बैंक ने कहा- तुरंत निपटा लें जरूरी लेनदेन
RBI orders removal of Maharashtra minister Babasaheb Patil
महाराष्ट्र: मंत्री बाबासाहेब पाटिल को RBI से झटका, बैंक के डायरेक्टर पद से हटाया
Tata Trusts Withholds Consent on Tata Sons IPO Listing as Chairman Noel Tata Wants More Time
Tata Sons IPO के खिलाफ क्यों हैं नोएल टाटा? इस वजह से फंसा पेच
Advertisement

Bank Strike Update

27 सितंबर को बैंक रहेंगे ओपन
तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल और उससे पहले दो दिन अवकास को मिलाकर लगातार पांच दिन Bank Close रहने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता की बैंकिंग जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है. RBI के मुताबिक, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार (27 सितंबर 2026) को सामान्य रूप से काम करेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM-लिंक ब्रांचों और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दे दी है.

सरकार ने की हड़ताल टालने की अपील 
बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस सप्ताह में पांच दिन काम की अपनी मांग (5 Days Working Demand) को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं. वहीं सरकार और बैंक प्रबंधनों द्वारा लगातार यूनियनों से प्रस्तावित Bank Strike को टालने की अपील की है. सरकार का कहना है कि बैंक ग्राहकों का कल्याण और उनकी सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. ऐसे में जरूरी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं.

ये बैंक सर्विस रहेंगी हड़ताल में प्रभावित
सरकारी बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजकर इस हड़ताल की शुरुआत से पहले ही अपने ब्रांच से जुड़े सभी जरूरी कामों को निपटाने की सलाह दी जा रही है. ताकि कस्टमर को हड़ताल के दौरान कोई परेशानी ना हो. यहां बता दें कि Three Days Bank Strike से बैंक कस्टमर्स के जो काम प्रभावित हो सकते हैं, उनमें कैश जमा या निकासी, चेक संबंधित काम, डॉक्यूमेंट जमा करना, KYC शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'विचारों का मतभेद सामान्य बात', आरोपों पर आया EC का बयान |
    सरकार का बड़ा फैसला- इस रविवार देशभर में खुले रहेंगे बैंक, फिर लगातार 3 दिन तक हड़ताल |
    IIT बॉम्बे की घटना का असर, अब BIT मेसरा के हॉस्टल के कमरों में लगेंगे 'एंटी-सुसाइड' पंखे |
    How To Check Mustard Oil Purity: कहीं आप 'नकली' सरसों तेल में तो नहीं पका रहे खाना? बिना मशीन 5 आसान तरीकों से मिनटों में पकड़ें मिलावट |
    अतीक के बेटे अली की सरकारी पैसे से होगी पैरवी, कोर्ट ने मानी उसकी बात |
    हमीरपुर में खजाने की खोज में घर बना खुदाई स्थल, पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया |
    October Grah Gochar 2026: अक्टूबर में मचेगी ग्रहों की महाउथल-पुथल! 4 राशियों की खुलेगी बंद किस्मत |
    नोएडा DM मेधा रूपम की वेतन से 5 लाख वसूली के HC आदेश पर SC में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक पर फैसला रखा सुरक्षित |
    अरविंद ने पत्नी और पुरोहितों पर क्यों की फायरिंग? मां ने बताया |
    चुनाव आयोग में रार पर विपक्ष का वार... जानें राहुल गांधी-अखिलेश यादव, सिब्बल-सिंघवी-केजरीवाल ने किन तर्कों से घेरा
    Advertisement