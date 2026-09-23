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दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी

दिल्ली सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ऑटो योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो चलाए जाएंगे, जिनका संचालन और परमिट केवल इन्हीं समुदायों को दिया जाएगा.

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सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा ईवी ऑटो योजना को दी मंजूरी. (File Photo)
सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा ईवी ऑटो योजना को दी मंजूरी. (File Photo)

दिल्ली में महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर के लिए 'दुर्गा EV ऑटो' योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.

इस योजना के क्रियान्वयन के तहत दिल्ली सरकार पूरी राजधानी में 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो चलवाएगी. सरकार का ये विशेष कदम महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित है. इन सभी ऑटो का संचालन और परमिट केवल महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ही आवंटित किया जाएगा.

हर जिले में महिलाओं को मिलेंगे 90 परमिट

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार, दिल्ली के प्रत्येक जिले में 90 दुर्गा ऑटो के परमिट जारी किए जाएंगे. इसके अलावा पूरी दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 130 दुर्गा ऑटो के परमिट आवंटित किए जाने का प्रावधान तय किया गया है. इस पहल से न केवल सुरक्षित परिवहन मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.

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सड़कों पर दौड़ेंगे 1300 नए दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो

दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजधानी भर में कुल 1300 ईवी ऑटो सड़कों पर उतारे जाएंगे. ये संपूर्ण योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इससे राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को मजबूती मिलेगी.

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