Quote of the Day: बार-बार आता है बदला लेने का ख्याल? गौतम बुद्ध की ये सीख बदल देगी आपकी सोच

Quote of the Day: जब कोई हमारे साथ गलत करता है, अपमान करता है या धोखा देता है, तो मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है. कई बार लगता है कि सामने वाले को भी उसी तरह जवाब देना चाहिए. लेकिन क्या बदला लेने से मन को सच में शांति मिलती है? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि गुस्से और नफरत को पकड़े रखने से नुकसान सामने वाले का नहीं, बल्कि हमारा ही होता है.

और पढ़ें

नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती

गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता. अगर कोई आपके साथ बुरा करता है. आप भी बदला लेने के लिए वही करते हैं, तो विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ सकता है. इससे मन में गुस्सा और बेचैनी बनी रहती है.

बदला लेने से पहले खुद से पूछें ये सवाल

जब भी किसी से बदला लेने का मन करे, तो तुरंत कोई कदम उठाने के बजाय खुद से पूछें कि इससे आपको क्या मिलेगा? क्या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बाद मन शांत हो जाएगा? कई बार गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे की वजह बन जाता है.

इसलिए कुछ समय रुकना और शांत दिमाग से सोचना बेहतर है. हो सकता है कि जिस बात ने आपको इतना परेशान किया है, उसका सबसे अच्छा जवाब बदला नहीं, बल्कि उस स्थिति से आगे बढ़ जाना हो.

Advertisement

किसी की गलती का बोझ खुद क्यों उठाएं?

अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसकी गलती के कारण अपने मन में हमेशा गुस्सा और नफरत रखना आपको ही परेशान करेगा. दूसरे व्यक्ति ने एक बार आपको दुख पहुंचाया, लेकिन उसके बारे में बार-बार सोचकर आप खुद को लंबे समय तक दुखी कर सकते हैं. बुद्ध की शिक्षाओं से यही सीख मिलती है कि मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए.

माफ करना कमजोरी नहीं

किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि उसके गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए. माफी का मतलब यह भी हो सकता है कि आप उस घटना को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहते.

अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपके साथ गलत करता है, तो उससे दूरी बनाना और अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है. लेकिन बदला लेने की भावना में खुद को परेशान करते रहना समाधान नहीं है.

अपनी जिंदगी पर ध्यान दें

किसी के गलत व्यवहार का सबसे अच्छा जवाब कई बार यह होता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें. अपनी खुशी, करियर, परिवार और लक्ष्यों पर ध्यान दें. जब आप खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो बदले की भावना धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है.

---- समाप्त ----