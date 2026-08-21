scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Quote of the Day: बार-बार आता है बदला लेने का ख्याल? गौतम बुद्ध की ये सीख बदल देगी आपकी सोच

Quote of the Day: गौतम बुद्ध के अनमोल विचार और बदले की भावना पर उनकी खास शिक्षाएं. जानिए कैसे बुद्ध के उपदेश गुस्से और प्रतिशोध को खत्म कर जीवन में शांति लाते हैं.

Advertisement
X
Quote of the Day 21 August 2026
Quote of the Day 21 August 2026

Quote of the Day: जब कोई हमारे साथ गलत करता है, अपमान करता है या धोखा देता है, तो मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है. कई बार लगता है कि सामने वाले को भी उसी तरह जवाब देना चाहिए. लेकिन क्या बदला लेने से मन को सच में शांति मिलती है? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि गुस्से और नफरत को पकड़े रखने से नुकसान सामने वाले का नहीं, बल्कि हमारा ही होता है. 

नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती

गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता. अगर कोई आपके साथ बुरा करता है. आप भी बदला लेने के लिए वही करते हैं, तो विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ सकता है. इससे मन में गुस्सा और बेचैनी बनी रहती है. 

बदला लेने से पहले खुद से पूछें ये सवाल

जब भी किसी से बदला लेने का मन करे, तो तुरंत कोई कदम उठाने के बजाय खुद से पूछें कि इससे आपको क्या मिलेगा? क्या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बाद मन शांत हो जाएगा? कई बार गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे की वजह बन जाता है. 

इसलिए कुछ समय रुकना और शांत दिमाग से सोचना बेहतर है. हो सकता है कि जिस बात ने आपको इतना परेशान किया है, उसका सबसे अच्छा जवाब बदला नहीं, बल्कि उस स्थिति से आगे बढ़ जाना हो. 

Advertisement

किसी की गलती का बोझ खुद क्यों उठाएं?

अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसकी गलती के कारण अपने मन में हमेशा गुस्सा और नफरत रखना आपको ही परेशान करेगा. दूसरे व्यक्ति ने एक बार आपको दुख पहुंचाया, लेकिन उसके बारे में बार-बार सोचकर आप खुद को लंबे समय तक दुखी कर सकते हैं. बुद्ध की शिक्षाओं से यही सीख मिलती है कि मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए. 

माफ करना कमजोरी नहीं

किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि उसके गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए. माफी का मतलब यह भी हो सकता है कि आप उस घटना को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहते. 

अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपके साथ गलत करता है, तो उससे दूरी बनाना और अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है. लेकिन बदला लेने की भावना में खुद को परेशान करते रहना समाधान नहीं है. 

अपनी जिंदगी पर ध्यान दें

किसी के गलत व्यवहार का सबसे अच्छा जवाब कई बार यह होता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें. अपनी खुशी, करियर, परिवार और लक्ष्यों पर ध्यान दें. जब आप खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो बदले की भावना धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Quote of the Day: बार-बार आता है बदला लेने का ख्याल? गौतम बुद्ध की ये सीख बदल देगी आपकी सोच |
    'गोविंदा संग होटल के रूम में अकेले रही', अनकंफर्टेबल हुईं राखी सावंत? बोलीं- मुझे बुरी नजर से... |
    गोरखपुर में ट्रक से जा भिड़ी काशी डिपो की बस, 37 यात्री सवार थे... ड्राइवर की मौत, 15 घायल |
    न टैक्स देंगे, न बिजली बिल... PoK में अब गांधी जैसा आंदोलन |
    Guava Peel Uses: अमरूद खाकर फेंक देते हैं छिलके, ऐसे करें इस्तेमाल, मिलेंगे 10 गजब के फायदे |
    चीन में लगती है दूल्हा-दुल्हन की ‘मंडी’! रिज्यूमे देखकर तय होता है रिश्ता |
    'मुनीर के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे', जानें इमरान खान को किन शर्तों पर मिली इलाज की मोहलत |
    यूपी, बंगाल, ओडिशा और असम में बाढ़ का संकट, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट |
    ईरान पर दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, शुरू होगी सबसे बड़ी आर्थिक जंग |
    एक जीप में 13 लोग बैठे कैसे ? बदमाश को घेरकर खड़े 23 पुलिसकर्मियों में से किसी को नहीं लगी गोली, एनकाउंटर पर HC के सवाल
    Advertisement