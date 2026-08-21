गोरखपुर में ट्रक से जा भिड़ी काशी डिपो की बस, 37 यात्री सवार थे... ड्राइवर की मौत, 15 घायल

गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दौड़ रही बस में 37 यात्री सवार थे. बाघागाड़ा के पास अचानक ऐसा हादसा हुआ कि चीख-पुकार मच गई. काशी डिपो की बस आगे चल रहे ट्रक के पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक समेत 15 लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल चालक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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मामला गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र का है. हादसा गुरुवार देर रात गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर बाघागाड़ा के पास हुआ. काशी डिपो की बस गोरखपुर की तरफ आ रही थी. बस में कुल 37 यात्री सवार थे. आगे एक ट्रक चल रहा था. इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. किसी को समझ नहीं आया कि कुछ सेकेंड पहले सामान्य चल रहा सफर अचानक हादसे में कैसे बदल गया.

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हादसे में बस चालक दयाशंकर यादव समेत 15 यात्री घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया. चालक दयाशंकर यादव की हालत बेहद गंभीर थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. मृतक चालक वाराणसी के सेवापुरी इलाके के बसहुपुर गांव के रहने वाले थे. पुलिस ने परिवार को हादसे की जानकारी दे दी है.

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हादसे में घायल यात्रियों में अरविंद कुमार गुप्ता, ज्ञानवती देवी, अन्नू, राकेश यादव, रागिनी मिश्रा, राकेश गुप्ता, सुमन मिश्रा, अमरजीत प्रसाद, हुमायूं हाशमी, मो. रफी, मो. इमरान, सुरेश गुप्ता, संदीप कुमार और सुंदरी शामिल हैं. सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक के बारे में जानकारी जुटाई गई.

पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि काशी डिपो की बस गोरखपुर आ रही थी और उसमें 37 यात्री सवार थे. बाघागाड़ा के पास बस आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. हादसे में चालक समेत 15 लोग घायल हुए, जिनमें चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. बाकी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस हादसे की पूरी वजह पता करने में जुटी है.

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