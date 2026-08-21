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ENG vs PAK: जो रूट ने कर ली 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर की बराबरी, अब रडार पर ये 3 महार‍िकॉर्ड

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने लीड्स में खेले जा रहे पाकिस्तान संग टेस्ट में 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर के एक र‍िकॉर्ड की बराबरी कर ली है. गुरुवार (20 अगस्त) को उन्होंने यह खास उपल्ब्ध‍ि हास‍िल की. रूट के रडार पर अब तेंदुलकर का सबसे ज्यादा टेस्ट रनों का र‍िकॉर्ड है. वहीं उनके टेस्ट शतकों का र‍िकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं.

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ENG vs PAK के बीच पहले टेस्ट में जो रूट ने लीड्स (हेड‍िंग्ले) में 66 रनों की पारी खेली (Photo: AP)
ENG vs PAK के बीच पहले टेस्ट में जो रूट ने लीड्स (हेड‍िंग्ले) में 66 रनों की पारी खेली (Photo: AP)

इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट लगातार टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज रहे और 'क्रिकेट के भगवान' के नाम से सुशोभ‍ित सच‍िन तेंदुलकर के र‍िकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं.

गुरुवार (20 अगस्त) को उन्होंने पाकिस्तान के ख‍िलाफ हो रहे लीड्स (हेड‍िंग्ले) टेस्ट में एक कीर्त‍िमान में उनकी बराबरी कर ली. दरअसल, वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फ‍िफ्टी (68) जड़ने के मामले में महान तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. अब आने वाले द‍िनों में वह यह र‍िकॉर्ड भी वो जल्द तोड़ देंगे. 

रूट ने इंग्लैंड की ओर से 66 रनों की पारी खेली. नतीजतन इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच के दूसरे द‍िन स्टम्प होने तक पहली पारी में 366/8 का स्कोर बना लिया था. शुक्रवार (21 अगस्त) को मैच का तीसरा द‍िन होगा. रूट के अलावा जॉर्डन क्रॉक्स (73), हैरी ब्रूक (91), डैनी लॉरेंस (51) ने भी अर्धशतक जडे. 

ध्यान रहे पाकिस्तान की टीम मुकाबले में महज 171 रनों पर स‍िमट गई थी. अब तीसरे दिन इंग्लैंड की कोशिश अपनी पहली पारी की बढ़त को 200 से काफी आगे ले जाने की होगी. वहीं पाकिस्तान को मैच में वापसी करनी है तो उसे जल्द से जल्द इंग्लैंड की बाकी दो विकेट लेनी होंगी और दूसरी पारी में बल्लेबाजों को बिल्कुल अलग प्रदर्शन करना होगा.

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सच‍िन के 3 रिकॉर्ड कब तोड़ेगे रूट ? 
1- सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेलकर 15,921 रन  बनाए हैं, उनके नाम 51 शतक हैं. जबक‍ि जो रूट 167 टेस्ट मैच (लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी बाकी) खेलकर अब तक 14180 रन बना चुके हैं. यानी यह अंतर भी आने वाले समय में जल्द खत्म हो जाएगा

2- वहीं जो रूट के नाम अब तक कुल 41 टेस्ट शतक हैं, सच‍िन  ने 41 टेस्ट शतक जड़े थे. रूट यह भी र‍िकॉर्ड तोड़ सकते हैं. 

3- तीसरा र‍िकॉर्ड जो रूट तेंदुलकर जो चंद द‍िनों में खत्म करेंगे, वो होगा सबसे जयादा टेस्ट हाफ सेंचुरी को क्योंकि अब दोनों ही बराबरी पर हैं. तेंदुलकर और रूट के अर्धशतक 68 हो चुके हैं

 

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