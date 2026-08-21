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पेरू में 6.7 तीव्रता का भूकंप, दक्षिणी हिस्से में महसूस किए गए तेज झटके

पेरू के दक्षिणी एंडीज में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. कई इलाकों में झटके महसूस हुए. फिलहाल नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है, जबकि सुनामी का खतरा भी नहीं बताया गया है.

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पेरू में भूकंप के तेज झटके. (representational photo)
पेरू में भूकंप के तेज झटके. (representational photo)

पेरू के दक्षिणी एंडीज इलाके में गुरुवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. झटके इका और अरेक्विपा समेत कई इलाकों में महसूस किए गए. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे आया. इसका केंद्र अयाकूचो क्षेत्र के पैरिनाकोचास प्रांत में उपाहुआचो से करीब 38 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था.

भूकंप जमीन के करीब 66.7 किलोमीटर नीचे आया. गहराई ज्यादा होने की वजह से इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए गए. इस दौरान, दक्षिणी पेरू के कई हिस्सों में लोगों ने धरती हिलने का अनुभव किया.

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अभी नुकसान की खबर नहीं

India Today के मुताबिक भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी. सिविल डिफेंस के प्रमुख लुइस वास्केज ने स्थानीय रेडियो से कहा कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. पैरिनाकोचास प्रांत के मेयर योनी रेयेस ने भी कहा कि प्रांत की राजधानी में नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी नए झटके या नुकसान की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

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पेरू की नौसेना ने साफ किया कि इस भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं है. इसका मतलब है कि समुद्र में ऐसी हलचल नहीं हुई, जिससे बड़ी समुद्री लहरें उठने की आशंका हो. फिलहाल प्रशासन की नजर उन इलाकों पर है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

क्यों बार-बार आता है पेरू में भूकंप?

पेरू दुनिया के उन देशों में है, जहां भूकंप अक्सर आते हैं. इसकी वजह देश का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होना है. यह प्रशांत महासागर के आसपास का ऐसा इलाका है, जहां धरती के नीचे मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है.

इसी कारण पेरू में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं. अगस्त 2007 में इका क्षेत्र के पास 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था. इससे पिस्को, चिनचा अल्ता और इका में भारी तबाही हुई थी. उस भूकंप में 519 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

इस बार का भूकंप उससे काफी कमजोर था. इसका केंद्र भी जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में था. फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक बड़े नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं है.
 

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