'गोविंदा संग होटल के रूम में अकेले रही', अनकंफर्टेबल हुईं राखी सावंत? बोलीं- मुझे बुरी नजर से...

गोविंदा और सुनीता आहूजा की 39 साल की शादी टूटने से बच गई. बीते दिनों सुनीता ने बेटे यशवर्धन संग फैमिली कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी वापस ली. फैंस को लगा पति-पत्नी के बीच विवाद खत्म हो चुका है. लेकिन ऐसा नहीं है. गुरुवार रात राखी सावंत ने पैप्स के सामने सुनीता आहूजा को फोन किया. स्पीकर पर सुनीता ने पति को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया है.

और पढ़ें

राखी की सुनीता को सलाह

सुनीता ने बताया अगर वो तलाक की याचिका वापस नहीं लेतीं तो गोविंदा दूसरी शादी की तैयारी में थे. राखी ने इस पूरे मैटर में सुनीता को सपोर्ट किया. ड्रामा क्वीन ने ये तक कहा कि उन्होंने ही सुनीता को तलाक की याचिका वापस लेने को कहा था. राखी ने स्टार वाइफ को बताया कि वो गोविंदा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ध्यान दे. उसे अपने नाम करा ले. बाद में पैपराजी से बातचीत में राखी ने गोविंदा-सुनीता आहूजा के रिश्ते पर अपने विचार रखे.

राखी ने कहा- सुनीता घरेलू महिला हैं. वो मेरी अच्छी दोस्त हैं. हमारी रोजाना बात होती है. वो मुझसे पूछ रही थीं मैं क्या करूं. मैं इसके (गोविंदा) के अफेयर्स को छुड़वाते हुए थक चुकी हूं. मैंने उन्हें तलाक का केस वापस लेने को कहा था. सुनीता अपने पति से प्यार करती हैं. वो चाहतीं तो गोविंदा को ब्लू ड्रम में डाल सकती थीं. गोविंदा को पहाड़ से नीचे धक्का दे सकती थीं. चाय में जहर डाल सकती थीं. उन्हें जिंदा चुनवा सकती थीं. लेकिन वो शरीफ महिला हैं.

Advertisement

गोविंदा ने बुरी नजर से नहीं देखा- राखी

राखी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर गोविंदा का साथ दिया. उन्होंने कहा कि गोविंदा का कोई अफेयर नहीं चल रहा है. वो हीरो हैं. हर कोई को-स्टार संग काम करता है. मैं गोविंदा को पिछले 25 साल से जानती हूं. मैंने उनके साथ इतना सारा काम किया है. गोविंदा हीरो नंबर 1 हैं. मैं गोविंदा के साथ कितनी बार रूम में अकेली रही हूं. लेकिन मजाल है वो कभी किसी को बुरी नजर से देखें. गोविंदा जी बहुत अच्छे हैं. सुनीता जी भी अच्छी हैं. पति पत्नी के बीच वो कौन आ गई? ये गलत है. मैं रूप की सुंदरी हूं. जब गोविंदा ने मुझे लाइन नहीं मारी, तो औरों को क्यों मारेंगे.

राखी ने सुनीता को शांत और धैर्य रखने को कहा. वरना उनके हाथ से 200 करोड़ निकल जाएंगे.

---- समाप्त ----