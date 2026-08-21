scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गोविंदा संग होटल के रूम में अकेले रही', अनकंफर्टेबल हुईं राखी सावंत? बोलीं- मुझे बुरी नजर से...

राखी सावंत ने बताया कि उन्होंने सुनीता आहूजा को तलाक की याचिका वापस लेने की सलाह दी. साथ ही गोविंदा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ध्यान देने को कहा. राखी के मुताबिक, गोविंदा का कोई अफेयर नहीं चल रहा है.

Advertisement
X
Rakhi sawant on govinda affair (Photo: Instagram @officialsunitaahuja/Screengrab)
Rakhi sawant on govinda affair (Photo: Instagram @officialsunitaahuja/Screengrab)

गोविंदा और सुनीता आहूजा की 39 साल की शादी टूटने से बच गई. बीते दिनों सुनीता ने बेटे यशवर्धन संग फैमिली कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी वापस ली. फैंस को लगा पति-पत्नी के बीच विवाद खत्म हो चुका है. लेकिन ऐसा नहीं है. गुरुवार रात राखी सावंत ने पैप्स के सामने सुनीता आहूजा को फोन किया. स्पीकर पर सुनीता ने पति को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया है. 

राखी की सुनीता को सलाह
सुनीता ने बताया अगर वो तलाक की याचिका वापस नहीं लेतीं तो गोविंदा दूसरी शादी की तैयारी में थे. राखी ने इस पूरे मैटर में सुनीता को सपोर्ट किया. ड्रामा क्वीन ने ये तक कहा कि उन्होंने ही सुनीता को तलाक की याचिका वापस लेने को कहा था. राखी ने स्टार वाइफ को बताया कि वो गोविंदा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ध्यान दे. उसे अपने नाम करा ले. बाद में पैपराजी से बातचीत में राखी ने गोविंदा-सुनीता आहूजा के रिश्ते पर अपने विचार रखे.

राखी ने कहा- सुनीता घरेलू महिला हैं. वो मेरी अच्छी दोस्त हैं. हमारी रोजाना बात होती है. वो मुझसे पूछ रही थीं मैं क्या करूं. मैं इसके (गोविंदा) के अफेयर्स को छुड़वाते हुए थक चुकी हूं. मैंने उन्हें तलाक का केस वापस लेने को कहा था. सुनीता अपने पति से प्यार करती हैं. वो चाहतीं तो गोविंदा को ब्लू ड्रम में डाल सकती थीं. गोविंदा को पहाड़ से नीचे धक्का दे सकती थीं. चाय में जहर डाल सकती थीं. उन्हें जिंदा चुनवा सकती थीं. लेकिन वो शरीफ महिला हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Govinda-Sunita Ahuja
'भीख मांगेगा', गोविंदा को मां से मिली थी वॉर्निंग, भूले वादा?
Rakhi Sawant Sunita Ahuja call
'दूसरी शादी करने वाले थे गोविंदा', राखी से बोलीं सुनीता आहूजा
Rakhi Sawant
राखी सावंत ने सिंगल मदर पर अपनी बेबाक राय रखी है
Rakhi Sawant
'3-4 शादियां करना नॉर्मल', 2 बार तलाक का दर्द झेल चुकी हसीना का बेबाक बयान
rakhi sawant converted religion hindu to muslim
'मैं एक्सपोज करती हूं, तभी लोग मुझे मुस्लिम नहीं मानते', हसीना ने बदला धर्म, बोली- 8 बार किया उमराह
Advertisement

गोविंदा ने बुरी नजर से नहीं देखा- राखी
राखी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर गोविंदा का साथ दिया. उन्होंने कहा कि गोविंदा का कोई अफेयर नहीं चल रहा है. वो हीरो हैं. हर कोई को-स्टार संग काम करता है. मैं गोविंदा को पिछले 25 साल से जानती हूं. मैंने उनके साथ इतना सारा काम किया है. गोविंदा हीरो नंबर 1 हैं. मैं गोविंदा के साथ कितनी बार रूम में अकेली रही हूं. लेकिन मजाल है वो कभी किसी को बुरी नजर से देखें. गोविंदा जी बहुत अच्छे हैं. सुनीता जी भी अच्छी हैं. पति पत्नी के बीच वो कौन आ गई? ये गलत है. मैं रूप की सुंदरी हूं. जब गोविंदा ने मुझे लाइन नहीं मारी, तो औरों को क्यों मारेंगे. 

राखी ने सुनीता को शांत और धैर्य रखने को कहा. वरना उनके हाथ से 200 करोड़ निकल जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Quote of the Day: बार-बार आता है बदला लेने का ख्याल? गौतम बुद्ध की ये सीख बदल देगी आपकी सोच |
    'गोविंदा संग होटल के रूम में अकेले रही', अनकंफर्टेबल हुईं राखी सावंत? बोलीं- मुझे बुरी नजर से... |
    गोरखपुर में ट्रक से जा भिड़ी काशी डिपो की बस, 37 यात्री सवार थे... ड्राइवर की मौत, 15 घायल |
    न टैक्स देंगे, न बिजली बिल... PoK में अब गांधी जैसा आंदोलन |
    Guava Peel Uses: अमरूद खाकर फेंक देते हैं छिलके, ऐसे करें इस्तेमाल, मिलेंगे 10 गजब के फायदे |
    चीन में लगती है दूल्हा-दुल्हन की ‘मंडी’! रिज्यूमे देखकर तय होता है रिश्ता |
    'मुनीर के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे', जानें इमरान खान को किन शर्तों पर मिली इलाज की मोहलत |
    यूपी, बंगाल, ओडिशा और असम में बाढ़ का संकट, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट |
    ईरान पर दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, शुरू होगी सबसे बड़ी आर्थिक जंग |
    एक जीप में 13 लोग बैठे कैसे ? बदमाश को घेरकर खड़े 23 पुलिसकर्मियों में से किसी को नहीं लगी गोली, एनकाउंटर पर HC के सवाल
    Advertisement