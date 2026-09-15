Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर समेत 17 एजेंडों पर मोहर लगाई. वहीं, शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ रेड जोन में बंद हुए. इन खबरों के अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक AI ब्रेन इम्प्लांट विकसित किया है, जिसकी मदद से पैरालाइज्ड मरीज भी बोल पाएंगे.

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विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा, मखाना किसानों को सौगात... सम्राट कैबिनेट मीटिंग में 17 एजेंडों पर मोहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 17 एजेंडों पर मोहर लगी. सरकार ने गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपये मंज़ूर किए. इसके अलावा मखाना विकास योजना, बाढ़ से बचाव, ग्रामीण रोज़गार, ऑयल पाम की खेती और सिविल विमानन विभाग में भर्ती समेत कई अहम फ़ैसले लिए गए.

Stock Market Crash: ये 3 बड़े कारण... अचानक शेयर बाजार में आया भूचाल, देखते ही देखते 1300 अंक टूटा सेंसेक्स



मंगलवार का दिन शेयर मार्केट में पैसे लगाने वालों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ. शुरुआती तेज़ी के बाद सेंसेक्स और निफ़्टी में ऐसा भूचाल आया कि दोनों इंडेक्स रेड ज़ोन में क्लोज़ हुए. कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 777 अंक गिरकर 74 हजार 3 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ़्टी 279 अंक टूटकर 23 हजार 118 पर आ गया. इससे निवेशकों को निराशा हाथ लगी.

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Wi-Fi, सेफ्टी और हाइजीनिक मेस...10000 छात्रों को मिलेगा हाइटेक हॉस्टल, रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान



दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए बड़ा क़दम उठाया है. सरकार दिल्ली में 10 हज़ार बेड वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल तैयार कर रही है. हॉस्टलों में वाई-फ़ाई, 24 घंटे बिजली-पानी, स्टडी रूम, लाइब्रेरी और हाइजीनिक मेस की सुविधा होगी. 24/7 सुरक्षा, CCTV निगरानी और बायोमेट्रिक एंट्री की भी व्यवस्था होगी.

दारोगा भर्ती को लेकर पटना में छात्रों का भारी बवाल, जेपी गोलंबर पर तोड़ी बैरिकेडिंग, CM आवास घेरने की कोशिश



पटना में दारोग़ा भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने भारी बवाल किया. हज़ारों छात्र BSSC, BPSSC और BPSC परीक्षाओं में निष्पक्षता की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. गांधी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने निकले अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच जेपी गोलंबर के पास ज़बरदस्त धक्का-मुक्की हुई. गुस्साए छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी.

17 सितंबर से देशभर में BJP का 'सेवा संकल्प अभियान', वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी बाइक रैली



बीजेपी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. 17 सितंबर को ‘वडनगर से वाराणसी’ और ‘वाराणसी से वडनगर’ तक सेवा संकल्प बाइक रैली शुरू होगी. रैली 10 राज्यों के 193 ज़िलों और करीब 1,159 गांवों से गुज़रेगी. करीब 40 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. करीब 1,000 युवा हिस्सा लेंगे. रैली का समापन 7 अक्टूबर को होगा.

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साइंस का कमाल: वैज्ञान‍िकों ने बनाया AI ब्रेन इम्प्लांट, इससे बोल और मुस्कुरा सकेंगे पैरालाइज्ड मरीज



यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल ब्रेन इम्प्लांट विकसित किया है, जो पैरालाइज्ड मरीजों को बोलने और इशारे करने में सक्षम बनाता है. इस तकनीक ने मरीजों के दिमाग से निकलने वाले संकेतों को डिकोड कर डिजिटल अवतार के माध्यम से आवाज और इशारे प्रदर्शित किए. लैब टेस्ट में 88 फीसदी तक सटीकता मिली है.

Delhi Dengue : दिल्ली में सितंबर में बढ़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा, 12 दिनों में ही आए सबसे ज्यादा केस



दिल्ली में डेंगू-मलेरिया तेजी से पैर पसार रहा है. सितंबर के शुरुआती 12 दिनों में ही यहां डेंगू के 121 मामले सामने आ चुके हैं. ये इस साल किसी एक महीने में सामने आए डेंगू मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या है. MCD का कहना कि दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के कुल 432 मामले सामने आए हैं, जिनमें 121 मामले सिर्फ़ सितंबर में मिले हैं.

ASHA वर्कर्स का इंसेंटिव हुआ डबल, दिल्ली की रेखा सरकार का फैसला



दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी की ASHA वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. दिल्ली कैबिनेट ने ASHA वर्कर्स को मिलने वाले मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने की मंजूरी दे दी है. अब उन्हें हर महीने 3 हजार की जगह 6 हजार रुपये मिलेंगे. दिल्ली सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा राजधानी में काम कर रहीं करीब 6,725 ASHA वर्कर्स को मिलेगा.

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भारतीय-अमेरिकी सैनिकों का 'युद्धाभ्यास' औली-महाजन में शुरू



भारत-अमेरिका के बीच 22वें संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्ध अभ्यास 2026’ की शुरुआत उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुई. मेजर जनरल अमरेश गुंजन और अमेरिकी कर्नल बेंजामिन जैकमैन ने दोनों देशों के 600-600 सैनिकों को संबोधित किया. अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी चल रहा है. इसका उद्देश्य संयुक्त क्षमता बढ़ाना है.

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, 40 साल के ज‍िम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास



ज़िम्बाब्वे के बल्लेबाज़ ब्रेंडन टेलर ने इतिहास रच दिया है. ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. टेलर अब पुरुष वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनका वनडे करियर 22 साल 146 दिन का हो गया है, जबकि तेंदुलकर का करियर 22 साल 91 दिन चला था.



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