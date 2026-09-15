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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बिहार कैबिनेट की बैठक में गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए 2520 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

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बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा (Photo ITG)
बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा (Photo ITG)

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर समेत 17 एजेंडों पर मोहर लगाई. वहीं, शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ रेड जोन में बंद हुए. इन खबरों के अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक AI ब्रेन इम्प्लांट विकसित किया है, जिसकी मदद से पैरालाइज्ड मरीज भी बोल पाएंगे.

विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा, मखाना किसानों को सौगात... सम्राट कैबिनेट मीटिंग में 17 एजेंडों पर मोहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 17 एजेंडों पर मोहर लगी. सरकार ने गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपये मंज़ूर किए. इसके अलावा मखाना विकास योजना, बाढ़ से बचाव, ग्रामीण रोज़गार, ऑयल पाम की खेती और सिविल विमानन विभाग में भर्ती समेत कई अहम फ़ैसले लिए गए.

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