Delhi Dengue : दिल्ली में सितंबर में बढ़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा, 12 दिनों में ही आए सबसे ज्यादा केस

दिल्ली में बारिश और उमस के बीच डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राजधानी में सितंबर के शुरुआती 12 दिनों में ही डेंगू के 121 मामले सामने आ चुके हैं. यह इस साल किसी एक महीने में सामने आए डेंगू मामलों की सबसे ज्यादा मामले हैं. मलेरिया के केस भी सितंबर में तेजी से बढ़े हैं.

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दिल्ली एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में इस साल अबतक डेंगू के कुल 432 मामले सामने आए हैं. इनमें से 121 मामले सिर्फ सितंबर में मिले हैं, यानी सालभर में सामने आए डेंगू के करीब एक चौथाई से ज्यादा मामले इसी महीने में दर्ज हुए हैं.पिछले एक सप्ताह में ही डेंगू के 71 नए मरीज मिले हैं.हालांकि ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में कम है. साल 2025 में इतने समय तक कुल मामले 619 थे और 2024 में 709. राहत कि बात यह है कि अभी तक दिल्ली में डेंगू से मौत का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है.

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मलेरिया के मामले भी बढ़े

डेंगू के साथ मलेरिया ने भी इस महीने रफ्तार पकड़ी है. दिल्ली में इस साल अब तक मलेरिया के 183 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 64 मामले सितंबर में दर्ज हुए हैं.वहीं, चिकनगुनिया के इस साल 24 मामले सामने आए है. पिछले साल इतने समय में 46 मामले दर्ज हुए थे, सितंबर में अब तक चिकनगुनिया के दो मरीज मिले हैं.

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मच्छर पैदा होने से रोकने के लिए MCD की कार्रवाई

MCD के मुताबिक, इस साल अब तक उसकी टीमों ने 2.79 करोड़ से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है. इनमें 1.47 लाख घरों में मच्छरों का लार्वा मिला. मच्छरों के पनपने की स्थिति मिलने पर 1.10 लाख से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा 11,943 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई और 15.59 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया.

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डेंगू से बचाव के लिए क्या करें

घर के आसपास गमले, कूलर, पानी की टंकी, टूटे बर्तन, पुराने टायर या ऐसी कोई भी चीज न छोड़ें जिसमें पानी जमा हो सके.पूरी बांह के कपड़े पहनें. जरूरत पड़ने पर मच्छर भगाने वाले उपायों का इस्तेमाल करें. तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण हों तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच कराएं.

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