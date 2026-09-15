17 सितंबर से देशभर में BJP का 'सेवा संकल्प अभियान', वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी बाइक रैली

भारतीय जनता पार्टी (BJP) 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी. अभियान के तहत सेवा, समाज और राष्ट्र निर्माण से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसी कड़ी में 17 सितंबर को 'वडनगर से वाराणसी' और 'वाराणसी से वडनगर' तक सेवा संकल्प बाइक रैली की शुरुआत होगी.

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बाइक रैली 17 सितंबर को सुबह 9:30 बजे गुजरात के वडनगर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक साथ रवाना होगी. वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत BJP के वरिष्ठ नेता रैली को हरी झंडी दिखाएंगे. वहीं वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे.

10 राज्यों के 193 जिलों से गुजरेगी रैली

सेवा संकल्प बाइक रैली देश के 10 राज्यों के 193 जिलों और करीब 1,159 गांवों से होकर गुजरेगी. इस दौरान बाइक सवार करीब 40 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. देशभर से करीब 1,000 युवा इस अभियान में हिस्सा लेंगे. बाइक रैली का समापन 7 अक्टूबर को होगा, जबकि सेवा संकल्प अभियान 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा.

रैली के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्वच्छता, नशामुक्ति, टीबी मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. इसके साथ ही प्रतिदिन 25 पेड़ों के संरक्षण और उनकी देखभाल का संकल्प लिया जाएगा.

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रैली के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की महिला लाभार्थियों के साथ संवाद के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

गुजरात से निकलीं चार सब-रैलियां

मुख्य बाइक रैली से पहले गुजरात में चार जोनल सब-रैलियां भी निकाली गई हैं. इनकी शुरुआत 13 सितंबर से हुई. सोमनाथ, शामलाजी, पावागढ़ और उन्नई माताजी से निकली ये रैलियां 16 सितंबर तक वडनगर पहुंचेंगी.

इस दौरान गुजरात के विभिन्न जल स्रोतों से पानी भी एकत्र किया जा रहा है. इस जल से वडनगर में हाटकेश्वर महादेव और वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा. BJP के इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सेवा से जोड़ने के साथ उनमें समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है.

जेपी नड्डा ने बताया सेवा संकल्प यात्रा का प्लान

उधर,केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि इस साल का अभियान कई मायनों में खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे करने जा रहे हैं. नड्डा ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनकी जिम्मेदारियां बदलती रहीं, लेकिन उनका मिशन और प्रतिबद्धता नहीं बदली.

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उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा संकल्प की यात्रा है. यात्रा राज्य से केंद्र तक पहुंची और जिम्मेदारियां बदलीं, लेकिन मिशन और कमिटमेंट कभी नहीं बदला.'

जेपी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के लिए 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा. इसके तहत देशभर में आम लोगों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

नड्डा ने कहा कि हर साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पार्टी 'सेवा पखवाड़ा' मनाती रही है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य 'सेवा, सुशासन और जनकल्याण' रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन केवल किसी एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए सेवा का संकल्प लेने का अवसर है.

2047 तक भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प

नड्डा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के सेवाभाव और लोककल्याण के प्रयासों का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है. उन्होंने इसे सेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प बताया.

नड्डा ने बताया PM मोदी का 'GYAN' मंत्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के 'GYAN' मंत्र का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसमें G का मतलब गरीब, Y का युवा, A का अन्नदाता और N का नारी है. इन चार वर्गों का सशक्तिकरण सरकार और अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है.

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राजस्थान की जीत का भी किया जिक्र

नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में BJP के प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू नीतियों का परिणाम बताया और राजस्थान के मुख्यमंत्री, BJP कार्यकर्ताओं तथा राज्य की जनता को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है और सेवा संकल्प अभियान के जरिए पार्टी सेवा, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण के संदेश को लोगों के बीच लेकर जाएगी.

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