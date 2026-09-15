scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

September Hair Care Tips: बारिश के मौसम में खराब हो गए हैं बाल? सितंबर में बदलें अपनी ये 4 आदतें, लौट आएगी बालों की चमक!

बारिश के पानी और मॉनसून के मौसम में नमी और पसीने की वजह से बालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और बालों की नेचुरल चमक भी खो जाती है. बालों को हेल्दी और शाइनी बनाने के लिए सितंबर में इन कुछ आसान हेयर केयर टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए. आइए आपको 4 आसान हेयर केयर टिप्स के बारे में बताते हैं.

Advertisement
X
बाल बारिश के पानी से ड्राई हो जाते हैं. (PHOTO:AI)
बाल बारिश के पानी से ड्राई हो जाते हैं. (PHOTO:AI)

September Hair Care Tips: बारिश के मौसम में बालों का झड़ना बढ़ जाता है और वो बेजान और रूखे भी हो जाते हैं. मॉनसून में नमी, पसीना और बारिश के पानी की वजह से बालों पर काफी असर पड़ता है. बाल चिपचिपे हो जाते हैं और अपनी चमक भी खो बैठते हैं, इस मौसम में बाल ज्यादा उलझे दिखाई देते हैं और हर उम्र के लोग बालों की समस्या से परेशान होते हैं. ऐसे में सितंबर में जब मानसून धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, तब बालों की देखभाल के रूटीन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है.

यह महीना बालों के लिए रीसेट जैसा होता है, अगर आपके बाल भी अपनी चमक खो चुके हैं, तो कुछ आसान आदतों को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसे 4 आसान टिप्स, जो बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और इनको आप आराम से अपनी डेली रूटीन का हिस्सा भी बना सकते है. 

वीक में एक बार लगाएं हेयर मास्क

सम्बंधित ख़बरें

Egg Mask for Hair
रूखे-बेजान बालों के लिए वरदान है अंडा! 5 तरीकों से बनाएं हेयर मास्क
Japanese Hair Care (Photo: ITG)
महंगा प्रोडक्ट नहीं! जापान की 3 आदतों से पाएं लंबे-घने बाल
How To Dye Hairs Without Color (Photo: ITG)
उम्र से पहले सफेद हो रहे बाल? बिना डाई इन पत्तियों से करें काला!
Hair Oiling Mistakes (Photo: ITG)
तेल लगाने की 1 गलती से बर्बाद हो रहे बाल! जावेद हबीब ने बताया तरीका
Homemade Alsi Gel
पार्लर का महंगा फेशियल छोड़ें, घर पर बनाएं 100% नेचुरल अलसी जेल

मॉनसून सीजन में बाल डल और ड्राई फील हो रहे है तो आप हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगाया जा सकता है. यह बालों को एक्स्ट्रा  कंडीशनिंग देने और उन्हें सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकता है. आप अपने बालों के हिसाब से बाजार में मौजूद हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आपको घरेलू नुस्खे पसंद हैं. तो आप केले और एलोवेरा से बना हेयर माक्स भी घर पर बनाकर बालों की लंबाई पर लगा सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखें कि पहले पैच टेस्ट कर लें और अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो उसे उस चीज का इस्तेमाल न करें.

Advertisement

गीले बालों को न रगड़ें तौलिया

नॉर्मल परिवारों में आज भी बालों को सुखाने के लिए उनको तौलिए से झाड़ते हैं, लेकिन बाल धोने के बाद उन्हें जोर-जोर से तौलिए से रगड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करें. ऐसा करने से स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे बाल ज्यादा उलझ सकते हैं और टूटने का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए हमेशा बालों से पानी हटाने के लिए उन्हें मुलायम तौलिए या माइक्रोफाइबर टॉवल से हल्के हाथों से दबाकर सुखाएं. इसके बाद बालों को थोड़ा सूखने दें. गीले बालों को सुलझाते समय जोर से कंघी करने के बजाय चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें.

हल्की ऑयलिंग को रूटीन में करें शामिल

मानसून के बाद बालों को हाथ लगाने पर वो ड्राई महसूस होते हैं. ऐसे में आप हल्की ऑयलिंग को अपने हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना सकती हैं. नारियल तेल का इस्तेमाल बालों और स्कैल्प पर किया जा सकता है. तेल लगाते समय स्कैल्प पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर मसाज नहीं करनी चाहिए. हल्के हाथों से कुछ मिनट मसाज करें और बालों की लेंथ पर भी थोड़ा तेल लगाएं. तेल को कुछ समय के लिए लगाकर रखने के बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. 

बालों को बार-बार धोने और हीट स्टाइलिंग से बचें

बारिश में भीगने या पसीने की वजह से बालों को साफ रखना जरूरी है, लेकिन बा-बार शैंपू करने से बाल और ड्राई हो सकते हैं. इसलिए अपने स्कैल्प की जरूरत के अनुसार ही बाल धोएं और हेयरवॉश के बाद बालों की लेंथ पर कंडीशनर जरूर लगाएं. इसके अलावा सितंबर में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन जैसी हीट स्टाइलिंग चीजों का इस्तेमाल कम रखें. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    September Hair Care Tips: बारिश के मौसम में खराब हो गए हैं बाल? सितंबर में बदलें अपनी ये 4 आदतें, लौट आएगी बालों की चमक! |
    प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता पवन यादव को गोली मारी, इलाज के दौरान मौत |
    UPI पर 0.40% चार्ज लागू, लेकिन आम आदमी के लिए बिल्कुल फ्री, ये रही गाइडलाइंस |
    UCC को लेकर बवाल, नीतीश-चिराग नाखुश, स‍ियासत गर्माई |
    अंबानी के इवेंट में साड़ी-गहनों में रेखा का जलवा, 71 की उम्र जाह्नवी-कृति को दी टक्कर |
    रूस में लापता हुए यूपी के 3 युवक, परिवारों का दावा- जबरन रूसी सेना में भर्ती किया गया |
    शिवमहापुराण कथा के बीच मंत्री मनोज पांडेय को CM योगी का बुलावा, भेजा हेलीकॉप्टर |
    विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा, मखाना किसानों को सौगात... सम्राट कैबिनेट मीटिंग में 17 एजेंडों पर मुहर |
    'मैंने अपनी पत्नी को...', टीम इंडिया में वापसी ना होने पर छलका इस स्टार खिलाड़ी का दर्द
    Advertisement