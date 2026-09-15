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शिवमहापुराण कथा के बीच मंत्री मनोज पांडेय को CM योगी का बुलावा, भेजा हेलीकॉप्टर

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ऊंचाहार में श्री शिवमहापुराण कथा में मौजूद थे. इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर भेजकर लखनऊ बुलाया. मनोज पांडेय हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री के स्नेह और विश्वास के लिए आभार जताया.

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हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे मनोज पांडेय. (Photo: Screengrab)
हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे मनोज पांडेय. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को ऊंचाहार से लखनऊ लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया. मनोज पांडेय उस समय ऊंचाहार में श्री शिवमहापुराण कथा में मौजूद थे. मुख्यमंत्री की ओर से हेलीकॉप्टर भेजे जाने के बाद वह उससे लखनऊ पहुंचे और कैबिनेट बैठक में शामिल हुए. मंत्री मनोज पांडेय ने खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें ऊंचाहार से लखनऊ बुलाया.

मनोज पांडेय ऊंचाहार में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिवमहापुराण कथा में शामिल होने पहुंचे थे. कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कथा में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का जिक्र किया. इसी बीच उन्हें कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचना था.

हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे मनोज पांडेय

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इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हेलीकॉप्टर भेजा गया. मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए हेलीकॉप्टर से मनोज पांडेय ऊंचाहार से लखनऊ पहुंचे. इसके बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया. मनोज पांडेय ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री का यह स्नेह और विश्वास उनके लिए सदैव आत्मीय रहेगा.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिवमहापुराण कथा में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बीच मिले इस स्नेह के लिए वह हृदय से आभारी हैं. मनोज पांडेय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचने से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाने की जानकारी दी. 

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मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि मंत्री ऊंचाहार में धार्मिक आयोजन में मौजूद थे और उन्हें कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचना था. ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिससे वह समय पर लखनऊ पहुंच सके. मनोज पांडेय ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के स्नेह और विश्वास को लेकर विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया और श्री शिवमहापुराण कथा में मौजूद श्रद्धालुओं की आस्था का भी उल्लेख किया.

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