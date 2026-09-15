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प्रयागराज में समाजवादी पार्टी नेता पवन यादव को गोली मारी, इलाज के दौरान मौत; हंडिया इलाके में तनाव

UP News: प्रयागराज के हंडिया में सपा नेता पवन यादव को गोली मारी गई. समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और पूर्व ग्राम प्रधान पवन की इलाज के दौरान मौत हो गई.

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सपा के जिला सचिव थे पवन यादव.(Photo:ITG)
सपा के जिला सचिव थे पवन यादव.(Photo:ITG)

UP News: प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता पवन यादव को गोली मार दी गई. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मृतक पवन यादव समाजवादी पार्टी के जिला सचिव के पद पर थे. वह पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके थे. गोली लगने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

फिलहाल गोली मारने की वजह और हमलावरों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

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हंडिया थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश और घटना के कारणों की जांच कर रही है. (विस्तृत खबर की प्रतीक्षा...)

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