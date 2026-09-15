'मैंने अपनी पत्नी को...', टीम इंडिया में वापसी ना होने पर छलका इस स्टार खिलाड़ी का दर्द

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. भुवनेश्वर ने लगभग 4 साल से टीम से बाहर रहने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद वह लगातार टीम इंडिया से बाहर हैं. भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि उन्हें क्यों लगा था कि वह जल्द टीम इंडिया में वापसी करेंगे और कैसे धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब ऐसा नहीं होने वाला.

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‘मुझे लगा था अगली 2 सीरीज में वापसी हो जाएगी’

भुवनेश्वर ने जतीन सप्रू के पॉडकास्ट पर अपनी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड दौरे के बाद उन्हें लगा था कि वह जल्द ही भारतीय टीम में लौट सकते हैं.

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भुवनेश्वर के मुताबिक, उन्हें टीम से जुड़े लोगों की तरफ से एक कॉल मिला था. उस बातचीत के आधार पर उन्हें लगा कि अगली दो सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कुछ सीरीज के बाद उन्हें समझ आ गया कि जो उन्होंने सोचा था, वैसा होने वाला नहीं है.

भुवनेश्वर ने बताया कि शुरुआत में उन्हें टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इस इंतजार को छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि अब वह उस दौर से आगे निकल चुके हैं, जब वह अगली सीरीज का इंतजार किया करते थे.

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‘आसान नहीं था, परिवार ने बहुत मदद की’

टीम इंडिया से बाहर होने के दौर को याद करते हुए भुवनेश्वर ने माना कि इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चल गया कि वापसी नहीं होने वाली, तो उन्होंने स्थिति से समझौता कर लिया. इस दौरान उनके परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई.

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एडिलेड में ही समझ आ गया था- ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है

भुवनेश्वर कुमार ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया. भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी.

उन्होंने कहा, 'यह एडिलेड में हुआ. मैं अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी को बताया. मैंने यह बात अपने अनुभव के आधार पर कही. ड्रेसिंग रूम में सब निराश थे. निकलने से पहले कुछ बातें हुई थीं. लेकिन जब मैं अपने कमरे में लौटा, तो मैंने अपनी पत्नी (नूपुर) से कहा कि यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था. क्योंकि अपने अनुभव से मैंने देखा है कि जब आप इस तरह का टूर्नामेंट हारते हैं, तो सेलेक्टर आगे की ओर देखना चाहते हैं, और यह सही भी है.'

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फिर भी भारत के लिए खेलने की इच्छा बाकी

दिलचस्प बात यह है कि भले ही भुवनेश्वर ने टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन भारत के लिए दोबारा खेलने की इच्छा उनके अंदर अभी भी है. उन्होंने साफ कहा कि वह किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें दोबारा भारत के लिए खेलने का मौका मिलता है तो उन्हें खुशी होगी.

IPL में दमदार प्रदर्शन से फिर चर्चा में आए

भुवनेश्वर की टीम इंडिया में वापसी की चर्चा उनके हालिया आईपीएल प्रदर्शन के बाद फिर तेज हुई. उन्होंने 2025 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 17 विकेट लिए. इसके बाद 2026 सीजन में उन्होंने इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट झटके.

लगातार दो शानदार सीजन के बाद फैन्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उन्हें फिर से भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग की. भुवनेश्वर ने भी माना कि उन्हें लगता है कि वह टीम में जगह के हकदार हैं.

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