scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Wi-Fi, सेफ्टी और हाइजीनिक मेस...10000 छात्रों को मिलेगा हाइटेक हॉस्टल, रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान

दिल्ली सरकार ने बाहरी छात्रों की सुरक्षा और रहने की समस्या को ध्यान में रखते हुए 10,000 बेड वाले आधुनिक हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है. सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, नए हॉस्टलों में फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल ऑडिट और 24/7 सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

Advertisement
X
Delhi Chief Minister Rekha Gupta
Delhi Chief Minister Rekha Gupta

देशभर से दिल्ली आकर पढ़ाई करने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बाहरी छात्रों की सुरक्षा, रहने की समस्या और मनमाने किराए से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार दिल्ली में छात्रों के लिए 10,000 बेड वाले आधुनिक और पूरी सुविधाओं से लैस हॉस्टल तैयार करने जा रही है, जिस पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है.

सुरक्षा पर सबसे बड़ा फोकस

दक्षिण दिल्ली का सत्य निकेतन हो, मुखर्जी नगर हो या करोल बाग, दिल्ली के स्टूडेंट हब में छात्रों के पीजी (PG) और किराए के कमरों की सुरक्षा हमेशा से बड़ा सवाल रही है. हाल ही में सत्य निकेतन इलाके में एक पीजी की जर्जर इमारत का हिस्सा ढहने (सत्य निकेतन हादसा) और मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटरों में आग लगने की घटनाओं ने छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Chief Minister Rekha Gupta
दिल्ली में बनेंगे 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक
Pollution Testing Centers
प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, लगेंगे कैमरे
Russia drone attack on ukraine.
रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक, दागे 500 ड्रोन... 9 की मौत
Manipur
म्यूजिशियन मर्डर केस में उबाल, मणिपुर सीएम ने दिल्ली CM को लिखी चिट्ठी
CM Rekha gupta announcement satya niketan accident
'घायलों का बेहतर इलाज हो रहा है', ट्रॉमा सेंटर पहुंच बोलीं CM रेखा

इन हादसों से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि नए हॉस्टलों में फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल ऑडिट और 24/7 सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

'सपने लेकर दिल्ली आता है छात्र'

परियोजना का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा कि देश के कोने-कोने से दिल्ली आने वाला हर छात्र अपने साथ बड़े सपने और अपने परिवार की अनगिनत उम्मीदें लेकर आता है. हमारी कोशिश है कि उन्हें एक ऐसा सुरक्षित, साफ-सुथरा और सहयोगी माहौल मिले, जहां उन्हें रहने, खाने या सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े और वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

Advertisement

कैसा होगा दिल्ली सरकार का नया हॉस्टल मॉडल?

योजना के पहले चरण में 10,000 छात्रों के रहने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है. हॉस्टलों में वाई-फाई (Wi-Fi), 24 घंटे बिजली-पानी, स्टडी रूम, लाइब्रेरी और हाइजीनिक मेस की सुविधा होगी. 24/7 सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी की भी व्यवस्था होगी. विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोमीट्रिक एंट्री और सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था रहेगी.

किराए की लूट से राहत: प्राइवेट पीजी मालिकों की मनमानी दर और कमरों के नाम पर ऐंठे जाने वाले भारी-भरकम किराए से छात्रों को मुक्ति मिलेगी. सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जेएनयू और जामिया जैसे संस्थानों के छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी दिल्ली में रहना और पढ़ना आसान हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, कोर्ट से मिली 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत |
    सचिन तेंदुलकर के घर चांदी के सिंहासन पर विराजे बप्पा, साड़ी में छाई बहू सानिया तो बेटी सारा सूट में लगीं कमाल |
    Surya Gochar 2026: 2 दिन बाद सूर्य का गोचर, इन 5 राशियों को पूरे 30 दिन होगा चौतरफा लाभ |
    हूतियों के हमले के बीच मक्का में इमरजेंसी अलर्ट! कहा- पुलों और ऊंची इमारतों से दूर रहें |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद 1,226 PGs का सर्वे, MCD को इस हालत में मिली इमारतें |
    12वीं के बाद करें ये कोर्स, अच्छी नौकरी के साथ मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी  |
    10वीं की परीक्षा छोड़ी, फिर भी एक दिन में 2 करोड़ की कमाई! वैभव सूर्यवंशी पर बरस रहा है पैसा, रिपोर्ट ने उड़ाए फैन्स के होश |
    बाल झड़ रहे हैं तो कौन से 3 टेस्ट जरूर कराएं? डॉक्टर ने बताया, इन कमियों की वजह से भी गिरते हैं बाल |
    नोएडा एलिवेटेड रोड पर LPG से भरे ट्रक में आग, फायर टीम ने टाला बड़ा हादसा |
    मसाज, अय्याशी और प्रोस्ट्यूशन... थाईलैंड का ये शहर कैसे बदला? कहानी अमेरिका से जुड़ी है
    Advertisement