जेनसेन हुआंग का कबूलनामा- मैंने पत्नी संग बेवफाई की! अब तलाक की अटकलें... गंवानी पड़ सकती है आधी संपत्ति

चीन के लिए जासूस करने वाली महिला के साथ अफेयर के आरोपों के बीच अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की निजी जिंदगी में भूचाल आ गया है. उन्होंने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है, जिसके बाद तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर 150 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हुआंग का अपनी पत्नी लोरी हुआंग से तलाक होता है, तो उन्हें अपनी आधी संपत्ति गंवानी पड़ सकती है.

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उन्हें अपनी पत्नी को करीब 81.1 अरब डॉलर (लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपये) देने पड़ सकते हैं और यह दुनिया का सबसे महंगा तलाक समझौता हो सकता है. हालांकि, अभी न तो तलाक की कोई प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि हुई है और न ही संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई फैसला हुआ है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर 2026 तक जेनसन हुआंग की कुल संपत्ति करीब 162.2 अरब डॉलर थी. अगर इस संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है, तो उनकी पत्नी लोरी हुआंग के हिस्से में 81.1 अरब डॉलर आएंगे.

कैलिफोर्निया का कानून क्यों है अहम?

इस संभावित संपत्ति बंटवारे की चर्चा में कैलिफोर्निया के कानून की भूमिका अहम है. Nvidia का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वहां कम्युनिटी प्रॉपर्टी (Community Property) व्यवस्था लागू है. इसके तहत शादी के दौरान अर्जित की गई संपत्ति को आमतौर पर पति-पत्नी की साझा संपत्ति माना जाता है. तलाक की स्थिति में इसे बराबर बांटा जा सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की पूरी नेटवर्थ अपने आप आधी हो जाएगी. शादी से पहले की संपत्ति, अलग संपत्ति के दावे, ट्रस्ट, कर्ज और पहले से किए गए कानूनी समझौते भी बंटवारे को प्रभावित कर सकते हैं.

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जेनसेन ने शादी के 8 साल बाद शुरू की थी कंपनी

जेनसन हुआंग ने साल 1985 में लोरी मिल्स हुआंग से शादी की थी. इसके करीब आठ साल बाद 1993 में उन्होंने अपने दो दोस्तों क्रिस मलाचोस्की और कर्टिस प्रीम के साथ Nvidia की स्थापना की. आज हुआंग की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इसी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी से आता है. बीते वर्षों में Nvidia के शेयरों की कीमत में जबरदस्त उछाल आया और उनकी दौलत लगातार बढ़ती गई. यही वजह है कि संभावित तलाक में कंपनी के शेयर और उनकी मौजूदा कीमत संपत्ति के बंटवारे का बड़ा मुद्दा बन सकते हैं.

लोरी मिल्स हुआंग को मिल सकते हैं Nvidia शेयर?

कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि तलाक की स्थिति में लोरी हुआंग को 62.6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के Nvidia शेयर मिल सकते हैं. हालांकि, यह रकम अभी किसी अदालत या कानूनी समझौते से तय नहीं हुई है. वास्तव में लोरी को कितनी संपत्ति मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शेयर किसके नाम पर हैं, कौन-सी संपत्ति साझा है और कौन-सी अलग मानी जाएगी. फैमिली ट्रस्ट, दूसरी देनदारियों और किसी वैवाहिक समझौते की मौजूदगी भी इस गणना को बदल सकती है.

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जेफ बेजोस के तलाक समझौते से बड़ी होगी रकम?

अगर 81.1 अरब डॉलर के बंटवारे की यह गणना सच साबित होती है, तो यह दुनिया के सबसे महंगे तलाक समझौतों में शामिल हो सकता है. इसकी तुलना अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के तलाक से की जा रही है. साल 2019 में जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट अलग हुए थे. इस समझौते के तहत मैकेंजी स्कॉट को करीब 35.6 अरब डॉलर मूल्य के अमेजन शेयर मिले थे. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के तलाक में भी बड़ी संपत्ति का ट्रांसफर हुआ था. ऐसे में हुआंग के मामले में 81.1 अरब डॉलर का संभावित आंकड़ा इन चर्चित समझौतों से काफी बड़ा होगा. जेनसेन हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा Nvidia के शेयरों में लगा है. ऐसे में अगर तलाक के दौरान शेयरों का बड़ा हिस्सा लोरी को ट्रांसफर होता है, तो कंपनी में शेयरहोल्डिंग का ढांचा बदल सकता है.

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जेनसेन हुआंग ने पत्नी संग बेवफाई की बात कबूली

जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी को लेकर चर्चा तब तेज हुई, जब उन्हें सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ी एलिस हुआंग के साथ कथित तौर पर रोमांटिक रिश्तों में जोड़ा गया. इसके बाद कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की. उन्होंने अपने कबूलनामे में कहा, 'मैं अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं था. मेरी हरकतों से मेरी पत्नी और बच्चों को चोट पहुंची है.' जेनसेन के इस कबूलनामे के बाद उनके संभावित तलाक और संपत्ति के बंटवारे को लेकर अटकलें शुरू हो गईं. हालांकि, उन्होंने अपने संदेश में एलिस हुआंग का जिक्र नहीं किया है.

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जेनसेन के खिलाफ Nvidia ने शुरू की स्वतंत्र जांच

इस विवाद के बीच Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की है. जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या जेनसन हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बने थे0 कंपनी ने कहा है कि उसके पास फिलहाल ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) की पूर्व एग्जीक्यूटिव रही हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि उन्हें चीन की खुफिया एजेंसी ने प्लांट किया था और वह चीन के लिए जासूसी कर रही थीं.

एजेंसियों का यह भी दावा है कि एलिस हुआंग के Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ करीबी संबंध थे. हालांकि, जेनसेन ने जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और जेनसन हुआंग को एक 'बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति' बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि हुआंग को उस महिला की कथित जासूसी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. ट्रंप ने यह भी कहा कि एफबीआई (FBI) इस मामले की जांच कर रही है और उन्हें नहीं लगता कि हुआंग को चिंता करने की जरूरत है.

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