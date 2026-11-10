दिल्ली: रोहिणी में मॉल के पास युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. यह वारदात रोहिणी के सेक्टर-10 स्थित यूनिटी वन मॉल (Unity One Mall) के पास हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल हमलावरों की पहचान और हत्या की वजह को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

और पढ़ें

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. यह वारदात प्रशांत विहार थाना (Prashant Vihar Police Station) क्षेत्र के अंतर्गत हुई है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. फॉरेंसिक टीम भी मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा करने में जुटी है. फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावरों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

ANI के मुताबिक, रोहिणी सेक्टर-10 में यूनिटी वन मॉल के पास एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. शुरुआती जानकारी में हमलावरों को अज्ञात बताया गया है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किस वजह से किया गया और वारदात के समय वहां कितने लोग मौजूद थे. पुलिस जांच के बाद ही हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा.

---- समाप्त ----