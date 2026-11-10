क्यू आर कोड में तीन कोनों में ये बॉक्स होते हैं, नीचे वाले में क्यों नहीं होते?

आजकल हम लगभग हर जगह QR कोड देखते हैं. दुकान पर पेमेंट करना हो, किसी होटल का मेन्यू देखना हो, ऑनलाइन टिकट बुक करनी हो या किसी वेबसाइट पर जाना हो, बस मोबाइल का कैमरा खोलकर QR कोड स्कैन करना पड़ता है. कुछ ही सेकंड में मोबाइल उस कोड के अंदर छिपी जानकारी पढ़ लेता है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि QR कोड के तीन कोनों में बड़े-बड़े चौकोर निशान बने होते हैं? ऊपर के दोनों कोनों और नीचे के बाएं कोने में तो ऐसे निशान दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे के दाएं कोने में ऐसा कोई बॉक्स नहीं होता. आखिर ऐसा क्यों है? क्या QR कोड बनाते समय चौथे कोने को जानबूझकर खाली छोड़ा जाता है या इसके पीछे कोई तकनीकी वजह है?

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दरअसल, QR कोड में बने ये बड़े चौकोर निशान बहुत काम के होते हैं. इन्हें देखकर मोबाइल कैमरा या स्कैनर समझ पाता है कि QR कोड कहां है, उसका आकार कितना है और उसे किस दिशा से पढ़ना है. अगर ये निशान नहीं होते, तो मोबाइल के लिए QR कोड को जल्दी और सही तरीके से पहचानना मुश्किल हो सकता था.

QR कोड के तीन बड़े बॉक्स का क्या काम होता है?

QR कोड के तीन कोनों में बने बड़े निशानों को फाइंडर पैटर्न (Finder Patterns) कहा जाता है. ये आमतौर पर तीन चौकोर परतों से बने होते हैं. बाहर की तरफ काला बॉक्स, उसके अंदर सफेद बॉक्स और बीच में एक छोटा काला चौकोर हिस्सा होता है. इनका सबसे बड़ा काम QR कोड को पहचानने में स्कैनर की मदद करना है. जब आप मोबाइल का कैमरा QR कोड की तरफ करते हैं, तो कैमरा सबसे पहले इन तीन निशानों को खोजता है. इनकी मदद से उसे पता चलता है कि सामने QR कोड मौजूद है.

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इसके बाद स्कैनर इन तीनों निशानों की आपस में दूरी और उनकी स्थिति को समझता है. इससे उसे कोड की दिशा और आकार का अंदाजा लग जाता है. खास बात यह है कि QR कोड थोड़ा तिरछा हो, उल्टा हो या कैमरे से किसी एंगल पर दिखाई दे रहा हो, तब भी ये निशान उसे पहचानने में मदद करते हैं. यही वजह है कि QR कोड को स्कैन करने के लिए आपको मोबाइल को बिल्कुल सीधा रखने की जरूरत नहीं पड़ती. कैमरा इन तीन निशानों की मदद से कोड की सही स्थिति समझ सकता है.

फिर चौथे कोने में ऐसा बॉक्स क्यों नहीं बनाया जाता?

अब सवाल आता है कि जब तीन कोनों में बॉक्स बनाने से QR कोड को पहचानने में आसानी होती है, तो चौथे कोने में भी ऐसा ही बॉक्स क्यों नहीं बना दिया जाता? इसकी वजह यह है कि QR कोड में हर छोटे काले और सफेद खाने का अपना एक मतलब होता है. इन छोटे खानों में ही वेबसाइट का लिंक, पेमेंट से जुड़ी जानकारी, टेक्स्ट या दूसरी जानकारियां डिजिटल रूप में सेव होती हैं.

अगर चौथे कोने में भी एक बड़ा फाइंडर पैटर्न बना दिया जाए, तो जानकारी रखने के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाएगी. इसके अलावा स्कैनर को कोड के अलग-अलग हिस्सों की पहचान करने के लिए अतिरिक्त निशान की जरूरत भी नहीं होती. तीन निशान ही स्कैनर को QR कोड की दिशा, आकार और स्थिति समझने के लिए पर्याप्त जानकारी दे देते हैं. इसलिए चौथा कोना खाली नहीं होता, बल्कि वहां भी QR कोड की जानकारी रखने वाले छोटे काले-सफेद पैटर्न मौजूद होते हैं.

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QR कोड में तीन ही निशान क्यों जरूरी हैं?

QR कोड को इस तरह बनाया गया है कि वह अलग-अलग दिशा और स्थिति में भी आसानी से स्कैन हो सके. इसके लिए तीन फाइंडर पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है. ऊपर के दोनों कोनों और नीचे के बाएं कोने में निशान होने से स्कैनर को कोड की स्थिति समझने में मदद मिलती है. इन तीन निशानों से स्कैनर को एक तरह का संदर्भ मिल जाता है. वह समझ पाता है कि QR कोड का कौन-सा हिस्सा ऊपर है, कौन-सा नीचे और जानकारी को किस क्रम में पढ़ना है. अगर केवल दो कोनों में निशान होते, तो कोड की दिशा और स्थिति का पता लगाने में ज्यादा परेशानी हो सकती थी. वहीं, चारों कोनों में ऐसे निशान बनाने से जानकारी रखने की जगह कम हो जाती. इसलिए तीन निशानों का यह तरीका काफी उपयोगी है.

QR कोड में छोटे-छोटे काले और सफेद बॉक्स क्या बताते हैं?

QR कोड को ध्यान से देखने पर आपको बड़े निशानों के अलावा हजारों छोटे काले और सफेद बॉक्स दिखाई देंगे. इन्हें मॉड्यूल (Modules) कहा जाता है. इन्हीं मॉड्यूल के जरिए QR कोड में जानकारी सेव की जाती है. जब आप किसी QR कोड को स्कैन करते हैं, तो मोबाइल कैमरा इन काले और सफेद पैटर्न को पढ़ता है. इसके बाद फोन का सॉफ्टवेयर उन्हें डिजिटल जानकारी में बदल देता है. इसी प्रक्रिया के बाद आपके सामने कोई वेबसाइट खुलती है, पेमेंट की जानकारी आती है या कोई टेक्स्ट दिखाई देता है.

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यानी QR कोड के तीन कोनों में बने बड़े बॉक्स उसे पहचानने और उसकी दिशा समझने में मदद करते हैं, जबकि बाकी छोटे काले-सफेद बॉक्स के अंदर असली जानकारी छिपी होती है. दोनों का अपना अलग काम है और इन्हीं की वजह से QR कोड कुछ ही सेकंड में जानकारी पढ़ने का आसान तरीका बन गया है.

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