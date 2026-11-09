MP बनेगा देश की मिल्क कैपिटल! भोपाल में हर साल तैयार होंगे गायों के 1 लाख भ्रूण, उत्पादन केंद्र को मंजूरी

मध्य प्रदेश में उन्नत नस्ल की गायों के संवर्धन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भोपाल में भ्रूण उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा. इस केंद्र में हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस केंद्र को मंजूरी दी है.

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मुख्यमंत्री रवींद्र भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गो-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है. इसके लिए दुग्ध संकलन क्षमता को बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है.

भोपाल में बनेगा उन्नत नस्ल की गायों का भ्रूण केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन जरूरी है. देशी गायों के साथ गिर और साहीवाल जैसी नस्लों से बेहतर दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि भोपाल में बनने वाले भ्रूण उत्पादन केंद्र में प्रतिवर्ष एक लाख भ्रूण तैयार किए जाएंगे. इससे प्रदेश में उन्नत नस्ल की गायों का पालन बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी.

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भोपाल के बरखेड़ी डोब में 10 हजार गौवंश की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है.

गौशालाओं को 65.66 करोड़ रुपये की सहायता

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5 लाख 51 हजार से अधिक गौवंश के भरण-पोषण के लिए 65.66 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की. उन्होंने बताया कि निराश्रित गौवंश के बेहतर रखरखाव के लिए प्रति गाय मिलने वाली अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है. सरकार का प्रयास है कि निराश्रित गौवंश को नजदीकी गौशालाओं में आश्रय मिले और उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके.

466 पशुपालकों के खातों में भेजे 2.95 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को कुल 2.95 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी अंतरित की. योजना के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये दिए जाते हैं.

कार्यक्रम में उत्कृष्ट पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को प्रशस्ति पत्र और 56 भोग की थाल भेंटकर सम्मानित किया गया. उज्जैन जिले के तालोद गांव के गौरव रघुवंशी की गिर गाय ने प्रतिदिन 19.760 लीटर दूध उत्पादन के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है.

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मुख्यमंत्री ने गौसेवा में योगदान देने वाले गौसेवकों और गौशाला संचालकों को भी सम्मानित किया.

डेयरी वैल्यू चेन होगी पूरी तरह डिजिटल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी है. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू गाय या भैंस की इकाई स्थापित करने पर 42 लाख रुपये तक की ऋण सहायता और 13.86 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है.

डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पूरी डेयरी वैल्यू चेन को शत-प्रतिशत डिजिटल किया जा रहा है. प्रदेश में गौ-एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने और आधुनिक, आत्मनिर्भर गौशालाओं के विकास की भी योजना है.

313 विकासखंडों में विकसित होंगे वृंदावन ग्राम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम विकसित किए जा रहे हैं. इन गांवों में पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में बड़े पशु मेले भी आयोजित किए जाएंगे. इनमें कृषि और पशुपालन विभाग उन्नत कृषि यंत्रों के साथ बेहतर नस्ल के गौवंश प्रदर्शित करेंगे.

उन्होंने कहा कि गौपालन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का भी मजबूत आधार है. सरकार खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का पर्व है. गौवंश की सेवा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है.

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