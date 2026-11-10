Navjot Singh Sidhu Granddaughter: नवजोत सिंह सिद्धू की नन्ही पोती को मिला किन्नरों का आशीर्वाद, जश्न में नाचे, दिखाई झलक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, दिग्गज राजनेता और टीवी पर्सनैलिटी नवजोत सिंह सिद्धू के घर इन दिनों खुशियों और जश्न का माहौल बना हुआ है. सिद्धू हाल ही में दादा बने हैं. उनकी बहू इनायत ने बेटी को जन्म दिया. पोती के जन्म पर सिद्धू ने जोरों-शोरों से जश्न मनाया था. अब एक बार फिर सिद्धू सेलिब्रेशन मूड में दिखाई दिए.

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किन्नरों ने दिया पोती को आशीर्वाद

पोती आर्या के जन्म की खुशी में सिद्धू के घर पर किन्नर समुदाय के लोग बधाई देने पहुंचे. उन्होंने आर्या को गोद में लेकर दुलार किया, बधाई गीत गाए और ढोलक की थाप पर जमकर डांस करते हुए बच्ची को अपना आशीर्वाद दिया.

सिद्धू ने भी इस खास पल को एन्जॉय किया. वो किन्नरों के साथ खुद भी थिरकते नजर आए. सिद्धू ने इस जश्न का वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने किन्नरों को 'ईश्वर का दूत' बताया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उनकी पोती को भगवान के भेजे दूतों का आशीर्वाद मिला है.

1 अक्टूबर को हुआ था आर्या का जन्म

आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू की पत्नी इनायत ने 1 अक्टूबर 2026 को बेटी को जन्म दिया था. सिद्धू ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ दादा बनने की खुशखबरी साझा की थी और अपनी पोती का नाम 'आर्या' रखा है.

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सिद्धू आए दिन अपनी नन्ही परी के साथ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी पोती का चेहरा फैंस के सामने रिवील नहीं किया है.

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