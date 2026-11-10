Govardhan Puja 2026: जब श्रीकृष्ण ने तोड़ा इंद्र देव का अहंकार, कहानी गोवर्धन पूजा की

आज देशभर में गोवर्धन पूजा की जा रही है. यह त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गिरीराज पर्वत को कनिष्ठा उंगली पर उठाकर इंद्र देव का अहंकार तोड़ा था. ऐसा करके भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा की थी. मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है. इस पर्व को अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है.

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गोवर्धन पूजा 2026 की तिथि

इस साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार, गोवर्धन पूजा 10 नवंबर दिन मंगलवार को होगी.

गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा भगवान श्रीकृष्ण और देवराज इंद्र से संबंधित है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था. उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने एक लीला रची.

कथा के मुताबिक, एक दिन गोकुल में सभी लोग उत्सव की तैयारियों में जुटे थे. घरों में तरह-तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और लोग खुशी से गीत गा रहे थे. बाल कृष्ण ने जब यह सब देखा तो अपनी माता यशोदा से पूछा कि गांव में किस उत्सव की तैयारी हो रही है. इस पर यशोदा ने बताया कि सभी लोग देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं.

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कृष्ण ने मां से पूछा कि इंद्र देव की पूजा क्यों की जाती है. यशोदा ने समझाया कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, जिससे खेतों में अनाज पैदा होता है और गायों के लिए चारे की व्यवस्था होती है. यह सुनकर कृष्ण ने कहा कि यदि हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं और वहां के पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं तो हमें इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए.

भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुल वासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी. यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए. उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. लगातार होती तेज बारिश से पूरा गांव भयभीत हो गया और लोगों को अपने घर-बार और पशुओं की चिंता सताने लगी.

तब भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया. उन्होंने सभी गांव वालों और गायों को पर्वत के नीचे आश्रय दिया. इंद्र ने वर्षा की गति और बढ़ा दी, लेकिन सात दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. आखिरकार इंद्र को समझ आ गया कि श्रीकृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं.

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अपनी गलती का एहसास होने पर देवराज इंद्र ने भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा-अर्चना कर भोग अर्पित किया. मान्यता है कि इसी पौराणिक घटना की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई. आज भी इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है.

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