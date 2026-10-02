Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 700 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. वहीं, टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इन खबरों के अलावा, एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर सुजीत ने मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

और पढ़ें

सौरभ-आतिशी समेत 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर-मंतर पर पुलिस का एक्शन

जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 700 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इनमें AAP नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल है. यह विरोध SIR में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर हो जा रहा है.

लद्दाख की 28 जगहों के नाम अब आधिकारिक, MHA ने नक्शे में किया शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सलाह के बाद इन 28 नामों को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में शामिल किया है. इनमें चीन के कब्जे वाले इलाकों में आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं. इन जगहों में पहाड़, चोटियां, दर्रे, ग्लेशियर और घाटियां शामिल हैं. इसके अलावा नदियों, झील और दूसरे भू-भागों इसमें शामिल किया गया है.

Advertisement

युजवेंद्र चहल हो गए र‍िटायर, अचानक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. चहल का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. 36 साल के चहल ने अपना आखिरी रेड-बॉल मुकाबला लॉर्ड्स में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेला था.

'तुरंत नहीं होने वाली डील...' India-US ट्रेड डील पर फंसा पेच? अमेरिकी का बड़ा दावा

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि भारत-US ट्रेड डील तुरंत होने वाली नहीं है. उन्‍होंने कहा कि भले ही दोनों पक्षों ने उन वस्‍तुओं की लिस्‍ट की पहचान कर ली हो, जिनपर बात हो सकती है, लेकिन समझौता होने में समय लग सकता है. इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक हफ्ते पहले कहा था कि समझौता 'पूरी तरह से तय' हो चुका है.

गर्मी ने झुलसाया, सूखे ने सुखाया... यूरोप में 1.67 करोड़ टन अनाज का उत्पादन चौपट

यूरोप में इस साल तेज गर्मी और लंबे समय तक पड़े सूखे के कारण गेहूं, मक्का और जौ समेत अनाज का उत्पादन घटा है. जून से सितंबर के बीच गेहूं, मक्का और जौ जैसी अनाज की फसलों का उत्पादन करीब 1.67 करोड़ टन कम होने का अनुमान है. इस नुकसान की कीमत करीब 3.2 अरब यूरो है. यानी कम फसल होने से यूरोप के किसानों को अरबों यूरो का नुकसान हुआ है.

Advertisement

गुजरात में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी

गुजरात में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार द्वारा नियमों की घोषणा किए जाने के बाद यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगा. UCC जिस राज्य में लागू की जाएगी वहां, शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा.

कौन हैं सुजीत कलकल? जिन्होंने जबरदस्त पलटवार कर जीता गोल्ड मेडल, विनेश फोगाट भी बन गईं फैन

एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारतीय रेसलर सुजीत कलकल ने मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में ताजिकिस्तान के पहलवान अब्दुलमजीद कुडिएव को 10-9 से मात दे दी और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. फाइनल में सुजीत एक समय 2-9 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी पलों में जबरदस्त वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया.

Asian Games: अंकुश पंघल का गोल्डन पंच, बॉक्सिंग में भारत ने रचा इतिहास, बना ये महार‍िकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघल ने पुरुषों के 80 किग्रा बॉक्सिंग वर्ग के फाइनल में साउथ कोरिया के किम मिनसियोंग को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. अंकुश की जीत के साथ भारत ने बॉक्सिंग में एक ही दिन तीसरा गोल्ड जीत लिया. अंकुश ने मुकाबले में अपनी रफ्तार, मूवमेंट और काउंटर-पंचिंग का अच्छा इस्तेमाल किया

Advertisement

22 महीने का बैन, छिना एशियन गेम्स मेडल... अब बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जड़ा GOLD वाला मुक्का

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सर परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. परवीन ने 2022 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसके बाद ITA ने ठिकाने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में उन पर 22 महीने का बैन लगाया गया था.

अक्षय कुमार की बहन की कंपनी का फ्लैट हड़पने की कोशिश! MNS नेता गिरफ्तार

मुंबई की पवई पुलिस ने MNS नेता गणेश चुक्कल और उनके सहयोगी समीर सावंत को गिरफ्तार किया है. ये मामला बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया हिरानंदानी से जुड़ी कंपनी के एक फ्लैट पर अवैध कब्जे और फर्जी लीज एग्रीमेंट से जुड़ा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----