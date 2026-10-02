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22 महीने का बैन, छिना एशियन गेम्स मेडल... अब बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जड़ा GOLD वाला मुक्का

चार साल पहले हांगझोऊ एशियन गेम्स में जीता ब्रॉन्ज मेडल परवीन हुड्डा से छिन गया था. 22 महीने के निलंबन के कारण उनका ओलंपिक सपना भी टूट गया. अब आइची-नागोया में उन्होंने महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग में चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन को 3-2 से हराकर गोल्ड जीत लिया. यह परवीन की शानदार वापसी है.

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जिस मेडल को गंवाया, उसी एशियन गेम्स में GOLD से हिसाब बराबर, परवीन हुड्डा (बाएं) की दमदार वापसी (Photo: AP)
जिस मेडल को गंवाया, उसी एशियन गेम्स में GOLD से हिसाब बराबर, परवीन हुड्डा (बाएं) की दमदार वापसी (Photo: AP)

चार साल पहले जिस एशियन गेम्स में परवीन हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने करियर को नई उड़ान दी थी, उसी मेडल से उन्हें बाद में हाथ धोना पड़ा. अब चार साल बाद वही परवीन आइची-नागोया एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी हैं.

महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में परवीन ने चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन को 3-2 से हराया. मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने दबाव के बीच बाजी अपने नाम कर ली.

छिन गया था हांगझोऊ का मेडल
परवीन ने 2022 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसके बाद इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) ने ठिकाने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में उन पर 22 महीने का बैन लगाया. इस दौरान उनके 11 दिसंबर 2022 से 17 मई 2024 तक के नतीजे अयोग्य घोषित किए गए और हांगझोऊ का ब्रॉन्ज मेडल भी उनके रिकॉर्ड से हटा दिया गया. इस निलंबन का असर उनके ओलंपिक सपने पर भी पड़ा. परवीन पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन की दौड़ में शामिल नहीं हो सकीं.

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छोटी उम्र में शुरू की बॉक्स‍िंग 
15 अप्रैल 2000 को हरियाणा के रोहतक में जन्मीं परवीन हुड्डा ने छोटी उम्र से ही बॉक्सिंग शुरू कर दी थी. हरियाणा के मजबूत बॉक्सिंग कल्चर में तैयार हुईं परवीन धीरे-धीरे नेशनल लेवल पर आगे बढ़ीं और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की नियमित सदस्य बन गईं.

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परवीन 63 किग्रा वर्ग में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उनकी पहचान शानदार फुटवर्क (Footwork), रिंग में रणनीति समझने की क्षमता और दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन करने वाली बॉक्सर के तौर पर बनी. इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बड़ी पहचान 2022 वर्ल्ड बॉक्स‍िंग चैम्प‍ियन में ब्रॉन्ज जीतने के बाद बनी. इसी साल उन्होंने एशियन बॉक्सिंगचैम्प‍ियनश‍िप में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया.

इसके बाद भी परवीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप और एशियन चैम्प‍ियनश‍िप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. अब एशियन गेम्स में 65 किग्रा वर्ग का गोल्ड उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ी कड़ी जुड़ गई है.

परवीन हुड्डा की प्रमुख उपलब्धियां:
2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल- गोल्ड
2022 एशियन बॉक्सिंग चैम्प‍ियनश‍िप- गोल्ड
2022 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्प‍ियनश‍िप- ब्रॉन्ज

 

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