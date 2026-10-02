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सौरभ-आतिशी समेत 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर-मंतर पर पुलिस का एक्शन

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे AAP नेताओं के साथ-साथ कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

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जानकारी के मुताबिक, जंतर-मंतर से करीब 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.(Photo: ITG)
जानकारी के मुताबिक, जंतर-मंतर से करीब 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.(Photo: ITG)

जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 700 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इनमें AAP नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल है. 

जंतर-मंतर के पास जनपथ मेट्रो स्टेशन से आतिशी, अनुराग ढांडा और कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया गया. बता दें, राजनीतिक दल और AISA, SFI, NSUI व अन्य छात्र संगठनों के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यह विरोध मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर किया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू पर रोका. भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्हें और झा को हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आंदोलन जारी रखने और जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की.

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि SFI के करीब 700 लोगों ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अशोक रोड गोलचक्कर पर रोक दिया गया और उनमें से कई को हिरासत में ले लिया गया.

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एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि जंतर-मंतर और उसके आसपास से करीब 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

इंटरनेट सर्विस बंद

जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. इस बीच, मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

पार्टी भी CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. वहीं INDIA ब्लॉक ने 8 अक्टूबर तक देशभर के जिलों में 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकालने की घोषणा की है. इसके अलावा 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे.

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