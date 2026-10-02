Yuzvendra Chahal retirement: टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. चहल का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

और पढ़ें

36 साल के चहल ने अपना आखिरी रेड-बॉल मुकाबला लॉर्ड्स में नॉर्थम्पटनशायर (Northamptonshire) के लिए खेला था. अब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है.

यानी चहल के क्रिकेट करियर में रेड-बॉल का सफर अब खत्म हो गया है, लेकिन व्हाइट-बॉल क्रिकेट में वह आगे भी खेलते नजर आएंगे. चहल ने सोशल मीड‍िया पर पोस्ट कर अपने र‍िटायरमेंट की जानकारी दी.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में युजवेंद्र चहल ने 49 मैचों की 79 पारियों में 148 विकेट झटके. उन्होंने 9,154 गेंदों में 4,777 रन दिए और उनका बॉल‍िंंग एवरेज 32.27, इकॉनमी 3.13 और स्ट्राइक रेट 61.8 रहा. चहल ने फर्स्ट क्लास में 6 बार पांच विकेट और 8 बार चार विकेट लेने का कारनामा किया है. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/44 और मैच में सर्वश्रेष्ठ 9/99 रहा.



चहल ने अपने पोस्ट में साफ लिखा है कि रेड-बॉल क्रिकेट से उनका सफर खत्म हुआ है, लेकिन वह वनडे और T20 क्रिकेट से अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. उनका कहना है कि देश के लिए खेलने की भूख अभी भी बनी हुई है और वह इन दोनों फॉर्मेट में वापसी का मौका हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे.

Advertisement

चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट र‍िटायरमेंट पोस्ट में क्या ल‍िखा



"मैंने अपने हाथ में पहली क्रिकेट गेंद लाल गेंद के रूप में पकड़ी थी. मैं उस समय 10 साल का था और तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे इस खेल से इतनी गहरी मोहब्बत हो जाएगी.

मेरे लिए रेड-बॉल क्रिकेट कभी भी सिर्फ एक और फॉर्मेट नहीं रहा. यहीं मैंने धैर्य, चरित्र, संघर्ष करने की क्षमता और कई घंटों तक मैदान पर रहकर हर रन और हर विकेट के लिए लड़ने की असली खुशी को समझा.

मैंने अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच लॉर्ड्स में खेला. ये शब्द लिखना मेरे लिए भावुक करने वाला है, क्योंकि टेस्ट कैप पहनना हमेशा मेरा सपना था. यह एक ऐसा सपना था, जिसे मैंने कई वर्षों तक अपने साथ रखा. शायद यह सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन अपने अब तक के सफर से मैं सच में संतुष्ट हूं और इस फॉर्मेट में मुझे मिले हर मौके के लिए बेहद आभारी हूं.

रेड बॉल ने मुझे अपनी जिंदगी की कुछ सबसे खूबसूरत यादें दी हैं और इसे मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता."

लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है.

"अपने देश के लिए खेलने की भूख अब भी पूरी तरह जिंदा है. मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है और मैं वनडे और T20 फॉर्मेट में एक और मौका हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा.

Advertisement

हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, श्री रणबीर सिंह महिंद्रा सर और श्री अनिरुद्ध सिंह चौधरी सर का विशेष धन्यवाद. मेरे पूरे सफर के दौरान लगातार समर्थन करने, मुझ पर भरोसा रखने और मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं.

10 साल की उम्र में पहली बार हाथ में लाल गेंद पकड़ने से लेकर अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच खेलने तक, यह वाकई शानदार सफर रहा है. "

'The Last Dance' पोस्ट से मचा था हड़कंप

युजवेंद्र चहल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने 23 सितंबर को क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी. चहल ने उस दिन लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. तस्वीरों में वह खिलाड़ियों के स्टैंड में खड़े नजर आए थे और कैप्शन में सिर्फ लिखा था- 'The Last Dance'.

चहल के इस कैप्शन का मतलब उस समय साफ नहीं था. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे उनके संन्यास से जोड़कर देखा जाने लगा था.



टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर हैं चहल

चहल की भारतीय टीम से लंबे समय से गैरमौजूदगी भी इन अटकलों की एक वजह थी. उनका आखिरी ODI भारत के लिए 24 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ था. वहीं उन्होंने आखिरी T20I 13 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.



यह भी पढ़ें: र‍िटायरमेंट प्लान तैयार! युजवेंद्र चहल के 'द लास्ट डांस' पोस्ट ने मचाई हलचल, क्या लेने वाले हैं संन्यास?

Advertisement

चहल ने भारत के लिए 72 ODI और 80 T20I खेले थे. वह 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा भी थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. फरवरी 2026 तक उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं हुई थी. 72 वनडे में उनके नाम 121 और 80 टी20 इंटरनेशनल में 96 व‍िकेट रहे. उनको भारतीय टीम के लिए कभी भी रेडबॉल यानी टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं म‍िला.

क्या 'The Last Dance' का मतलब कुछ और था?

उस समय चहल की पोस्ट को सिर्फ संन्यास से जोड़ना जल्दबाजी माना जा रहा था. इसकी एक दूसरी वजह भी थी. चहल 2026 काउंटी चैम्पियनशिप सीजन में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे थे और यह पोस्ट उनके काउंटी कार्यकाल के आखिरी मैच से भी जुड़ी हो सकती थी.

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चहल लगातार सक्रिय रहे थे. वह 2026 सीजन के लिए नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ दोबारा जुड़े थे. IPL में वह मुंबई इंडियंस (2011-13), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2014-21), राजस्थान रॉयल्स (2022-24) और पंजाब किंग्स (2025 से) का हिस्सा रहे थे. काउंटी क्रिकेट में वह 2023 में केंट और 2024 से नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे थे.

---- समाप्त ----