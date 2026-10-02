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नसीरुद्दीन शाह ने अभिजीत दिपके को लगाया गले, दोनों एक-दूसरे को बोले- मैं आपका फैन

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्टी के विरोध-प्रदर्शन से पहले, एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की.

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सीजेपी प्रोटेस्ट में नसीरुद्दीन शाह (PHOTO: INSTAGRAM/abhijeetdipke)
सीजेपी प्रोटेस्ट में नसीरुद्दीन शाह (PHOTO: INSTAGRAM/abhijeetdipke)

शुक्रवार को एक्टर नसीरुद्दीन शाह मुंबई के शिवाजी पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'जेल भरो आंदोलन' विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में दोनों को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में शाह, दिपके को गले लगाते हैं.

CJP शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रहा है. वे CEC ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. पार्टी का कहना है कि यह विरोध चुनाव आयोग में असहमति के विवाद और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर है. CJP ने घोषणा की थी कि अगर कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह विरोध मुंबई से शुरू होकर भारत के अन्य शहरों तक भी फैल जाएगा.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह स्टेज पर आते हैं और दिपके को गले लगाते हैं. एक्टर CJP के फाउंडर से कहते हैं कि वह उन्हें गले लगाने, हाथ मिलाने और धन्यवाद कहने आए हैं. दिपके जवाब देते हैं, 'सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. मुझे पता नहीं था कि आप यहां हैं.' इस पर शाह उनसे कहते हैं, 'मुझे पता था कि आप यहां हैं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं.' एक्टर ने दिपके से यह भी कहा कि वह उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके काम की तारीफ की.

हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब नसीरुद्दीन शाह ने सीजेपी का सपोर्ट किया है.  इससे पहले जुलाई में, शाह ने CJP के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की थी और इसमें शामिल लोगों की तुलना अमेरिकी ICE एजेंटों से की थी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अनुभवी एक्टर ने युवा प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए बर्ताव पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और कहा कि देश के युवाओं के लिए उनकी उम्मीद और मजबूत हुई है.

पुलिस ने इजाजत नहीं दी
मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के एक आदेश का हवाला दिया. पुलिस के मुताबिक, उनके पास ऐसी इजाजत देने का अधिकार नहीं है.

दिपके ने इसे नहीं माना. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसी मैदान पर राजनीतिक रैली कर सकते हैं. उनके नजरिए से, CJP भी वहां विरोध प्रदर्शन कर सकती है. उन्होंने कहा कि असहमति जताने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती.

जावेद अख्तर ने भी किया पोस्ट
वहीं CJP को परमिशन न मिलने के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'मुझे बहुत खुशी है कि शिवाजी पार्क के कुछ निवासी शोर-शराबे से होने वाले प्रदूषण को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अधिकारियों से आज शिवाजी पार्क में CJP के विरोध-प्रदर्शन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मुझे पूरा यकीन है कि जब भी शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र की किसी राजनीतिक पार्टी का कोई जलसा आयोजित होगा, तो वे इसी तरह या इससे भी ज़्यादा ज़ोर-शोर से यही आपत्ति जताएंगे.'

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दादर में सुरक्षा
यह प्रदर्शन शाम 4 बजे पार्क के गेट नंबर 6 पर शुरू हो रहा है. सबसे पास के रेल हब, दादर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. एंट्री पॉइंट्स के पास पुलिस की टीमें देखी गईं.

दिपके ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने पहले उम्मीद जताई थी कि पुलिस सहयोग करेगी. उन्होंने बताया कि शहर में CJP समर्थित पहले के कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हुए थे.
 

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