फ्लाइट हाईजैक को UAE ने बताया 'टेरर एक्ट', भारतीय पायलट स्मित की बहादुरी को किया सलाम

UAE के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गर्गश ने फ्लाईदुबई विमान को हाईजैक करने की कोशिश को आतंकवाद की घटना बताया है. यह पहली बार है जब अमीरात की ओर से इस घटना को आतंकवाद के तौर पर बताया गया है.

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अनवर गर्गश ने फ्लाईदुबई की तेल अवीव जा रही फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान भारतीय पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की. उन्होंने कहा कि फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मछार हर तरह की सराहना के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी घटना और संभावित दुर्घटना के सामने साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया.

गर्गाश ने कहा कि सबसे कठिन परिस्थितियों में उनकी प्रोफेशनलिज्म और नैतिक समझ उन्हें एक सच्चा हीरो बनाती है. उन्होंने कहा कि जो हुआ, उसे आसान तरीके से कम करके आंकने या साजिश के सिद्धांतों को अपनाने और बढ़ावा देने के बजाय, चरमपंथ और आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए सतर्कता और सावधानी जरूरी है.

जांच के आदेश

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट के कॉकपिट में हुई घटना को लेकर UAE ने जांच शुरू की है. घटना के बाद फ्लाइट को सऊदी अरब की ओर डायवर्ट किया गया था. UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे. मामले की जांच के लिए एक स्पेशलाइज्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूशन टीम बनाई गई थी. टीम ने फ्लाइट के अंदर हुई घटना से जुड़ी जानकारी और सबूत जुटाने शुरू किए थे और यह पता लगाने की कोशिश की थी कि विमान में आखिर क्या हुआ था.

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