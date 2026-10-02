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Asian Games: अंकुश पंघल का गोल्डन पंच, बॉक्सिंग में भारत ने रचा इतिहास, बना ये महार‍िकॉर्ड

भारत के अंकुश पंघल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 80 किग्रा बॉक्सिंग वर्ग का गोल्ड मेडल जीत लिया. उन्होंने फाइनल में साउथ कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से हराया. अंकुश की जीत के साथ भारत ने बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक जीते. यह गोल्ड के लिहाज से भारत का सबसे सफल एशियन गेम्स अभियान रहा.

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बॉक्स‍िंग: अंकुश पंघल ने 80 किग्रा में कैटगरी में भारत को गोल्ड मेडल ज‍िताया (Photo: AP)
बॉक्स‍िंग: अंकुश पंघल ने 80 किग्रा में कैटगरी में भारत को गोल्ड मेडल ज‍िताया (Photo: AP)

एशियन गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग का अभियान गोल्डन अंदाज में खत्म हुआ. 80 किग्रा वर्ग में अंकुश पंघल ने फाइनल में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को साउथ कोरिया के किम मिनसियोंग को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. अंकुश की जीत के साथ भारत ने बॉक्सिंग में एक ही दिन तीसरा गोल्ड जीत लिया.

फाइनल में दिखा अंकुश का दम
अंकुश ने मुकाबले में अपनी रफ्तार, मूवमेंट और काउंटर-पंचिंग का अच्छा इस्तेमाल किया. आखिर में जजों ने 4-0 के सर्वसम्मत फैसले से भारतीय बॉक्सर को विजेता घोषित किया. यह अंकुश का 2026 एशियन गेम्स में शानदार अभियान का आखिरी पड़ाव रहा.

CWG में भी जीता था गोल्ड
रोहतक, हरियाणा में 13 अगस्त 2005 को जन्मे अंकुश 80 किग्रा वर्ग में भारत के उभरते बॉक्सर हैं. उन्होंने 2026 सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्प‍ियनश‍िप चैम्प‍ियनश‍िप में गोल्ड जीतकर नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

यह भी पढ़ें: 'बर्थडे गर्ल' लवलीना बोरगोहेन के दनदनाते मुक्के, चीनी बॉक्सर ढेर, भारत को म‍िल गया GOLD

अंकुश ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 80 किग्रा वर्ग का गोल्ड जीता था. इससे पहले वह 2026 बॉक्सम कप में सिल्वर और 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भी सिल्वर जीत चुके हैं. 2025 अंडर-22 एशियन बॉक्सिंग चैम्प‍ियनश‍िप में उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा.
यह भी पढ़ें: 22 महीने का बैन, छिना एशियन गेम्स मेडल... अब बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जड़ा GOLD वाला मुक्का

अंकुश पंघल की उपलब्ध‍ियां

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  1. 2026 CWG- गोल्ड
  2.  2026 बॉक्सम कप- सिल्वर
  3.  2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल- सिल्वर
  4.  2026 एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैम्प‍ियनश‍िप - गोल्ड
  5.  2025 U-22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप- ब्रॉन्ज

बॉक्सिंग में भारत का सबसे सफल गोल्ड अभियान
अंकुश के गोल्ड के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत ने बॉक्सिंग में कुल 6 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं. गोल्ड की संख्या के लिहाज से यह भारत का एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का सबसे सफल अभियान रहा. 2022 में भारत ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे, जबकि 2010 में 9 पदक आए थे, जिनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे.

बॉक्स‍िंग में एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल जीतने वाले बॉक्सर 
 

खिलाड़ी वर्ग मेडल
लवलीना बोरगोहेन विमेंस 75 किग्रा गोल्ड
परवीन हुड्डा विमेंस 65 किग्रा गोल्ड
अंकुश पंघल मेन्स 80 किग्रा गोल्ड
प्रिया घंघस विमेंस 60 किग्रा ब्रॉन्ज
कपिल पोखरिया मेन्स 90 किग्रा ब्रॉन्ज
नरेंद्र बेरवाल मेन्स 90+ किग्रा ब्रॉन्ज

 


 

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