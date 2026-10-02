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कल से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, भोपाल से शिलॉन्ग तक ये रहेगा शेड्यूल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 से 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और मिजोरम के दौरे पर रहेंगे. भोपाल में वह 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं 4 अक्टूबर को तेलंगाना और 5 अक्टूबर को शिलॉन्ग में अलग-अलग आयोजनों में हिस्सा लेंगे.

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अमित शाह के दौरे की शुरुआत 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी (File Photo- PTI)
अमित शाह के दौरे की शुरुआत 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी (File Photo- PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 से 5 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और मिजोरम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. उनके दौरे की शुरुआत 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी, जहां अमित शाह दिनभर में पांच कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

अमित शाह 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे भोपाल के दशहरा मैदान में न्याय संहिता पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद सुबह 11:30 बजे वह राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में गोपालन और पशुपालन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी.

इसके बाद अमित शाह दोपहर 3:45 बजे होटल ताज लेकफ्रंट में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर बैठक करेंगे. शाम 4:45 बजे वह नारकोटिक्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. अपने भोपाल दौरे के अंतिम कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे गृह मंत्री भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल पहुंचेंगे. यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ‘अत्रि परिसर’ का भूमिपूजन करेंगे.

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4 अक्टूबर को तेलंगाना में दो कार्यक्रम

अमित शाह 4 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वह सुबह 11:10 बजे मेडक के ऊर्जा औद्योगिक पार्क में साबर डेयरी प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे करीमनगर स्थित प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे.

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5 अक्टूबर को मेघालय और मिजोरम जाएंगे

दौरे के आखिरी दिन यानी 5 अक्टूबर को अमित शाह मेघालय और मिजोरम जाएंगे. वह सुबह 8:30 बजे शिलॉन्ग में मेघालय पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस पदक अलंकरण समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंचेंगे. आइजोल में अमित शाह सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. 

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