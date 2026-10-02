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Surya Gochar 2026: शारदीय नवरात्र के बीच सूर्य बदलेंगे चाल, 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. जानें वे कौन-सी 5 राशियां हैं जिन्हें इस अवधि में आर्थिक और मानसिक मोर्चे पर बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.

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17 अक्टूबर को होने वाले सूर्य गोचर से 5 राशियों को अगले 30 दिन सावधान रहना होगा (Photo: ITG)
17 अक्टूबर को होने वाले सूर्य गोचर से 5 राशियों को अगले 30 दिन सावधान रहना होगा (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य देव का स्थान सर्वोपरि माना गया है. सूर्य जब भी अपनी राशि बदलते हैं, तो उसका गहरा प्रभाव देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, वर्तमान में सूर्य देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह राशि परिवर्तन 16 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेगा. संयोग की बात तो यह है कि यह सूर्य गोचर शारदीय नवरात्र में होगा.

सूर्य के तुला राशि में आने से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशि के जातकों को इस अवधि में बेहद संभलकर चलने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में सूर्य के इस गोचर से किन-किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मिथुन राशि (Gemini)

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सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे, आपकी परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं. आपने भविष्य के लिए जो योजनाएं सोची हैं, जरूरी नहीं कि चीजें वैसी ही पूरी हों. मन अशांत या उदास रह सकता है. इस दौरान अपने बेवजह के खर्चों पर लगाम कसकर रखें, अन्यथा आर्थिक बजट बिगड़ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

मनमुताबिक सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी. घर-परिवार में स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो मानसिक अशांति दें. सरकारी कामों में अड़चन आ सकती है और प्रेम संबंधों (Couples) में आपसी विवाद के संकेत हैं, इसलिए इस समय संयम और धैर्य बनाए रखें.

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तुला राशि (Libra)

सूर्य इसी महीने आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग के लोगों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आपके बनते हुए काम बार-बार अटक सकते हैं. आत्मविश्वास में कमी आने के कारण मन उदास रह सकता है. परिस्थितियां थोड़ी उलझती नजर आएंगी, लेकिन घबराने के बजाय सोच-समझकर खर्च करें. इस दौरान कोई भी बड़ा या अहम फैसला लेने से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि बनते-बनते बड़े काम अचानक रुक गए हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. आपको बार-बार ऐसा लग सकता है कि भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल रहा है. नौकरी से जुड़ी बाधाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए धन का लेन-देन बहुत ही सूझबूझ के साथ करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

सूर्य के तुला राशि में गोचर करते ही कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. विलासिता या दिखावे की चीजों पर अधिक धन खर्च करने से बचें. अपनी बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है. कोर्ट-कचहरी या प्रॉपर्टी के मामलों में भागदौड़ बढ़ सकती है, जिससे मन भारी रहेगा. विरोधी या गुप्त शत्रु आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपना धैर्य ना खोएं और हर स्थिति का सामना शांति से करें.

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