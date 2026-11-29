साहित्य आजतक 2026 के तीसरे दिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर जमकर निशाना साधा. एक खास सेशन 'एक शायर का सियासी सफरनामा: दिल से दिल्ली तक' में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति, ओवैसी के साथ गठबंधन की संभावनाओं, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और परिसीमन के मुद्दे पर अपनी बात रखी. इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी के साथ किसी भी मंच पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी. उन्होंने कहा कि महज भाषण देने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए सरकारों में हिस्सेदारी जरूरी है.

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'उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत समझदार है'

असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल दरी बिछाता है' वाले बयान का जिक्र होने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने शायर हबीब जालिब का शेर सुनाया.

'सर-ए-मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं,

इलाज-ए-गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं.'

इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारी पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि महज तकरीरों से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है. समस्याओं का समाधान तब होगा, जब सरकारों में हिस्सेदारी होगी.

उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत समझदार है. वहां हर चौराहे पर नवाब साहब बैठे हैं, हर चौराहे पर राजा साहब बैठे हैं. मैं जिस जिले से आता हूं, प्रतापगढ़, वहां सात रियासतें हैं. अगर किसी को लगता है कि वह आकर उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा लेगा तो उत्तर प्रदेश का आदमी खुद बहुत समझदार है. वह बाहर से आए हुए लोगों से अपनी दरी बिछवा लेगा.'

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ओवैसी के साथ गठबंधन पर क्या बोले इमरान?

बातचीत के दौरान सवाल हुआ किया कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ राजनीतिक दूरी क्यों बनाए रखी जाती है? इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाया कि ओवैसी ने यूपीए गठबंधन क्यों छोड़ा था? उन्होंने कहा कि पहले ओवैसी उन वजहों को देश के सामने रखें, जिनके चलते उन्होंने यूपीए से अलग होने का फैसला किया था. उसके बाद उन्हें गठबंधन में शामिल करने या नहीं करने पर बातचीत करना ज्यादा बेहतर होगा.

इमरान ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने बिहार और बंगाल में अपने समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर खुद किसी और के लिए दरी बिछाने लगे.

'ओवैसी के साथ खुली बहस के लिए तैयार हूं'

इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी को एक मंच पर लाकर इंटरव्यू करने की बात हुई तो इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने तुरंत सहमति जताई. उन्होंने कहा, 'जब भी आप चाहें, मैं तो चाहता हूं कि ओपन डिस्कशन हो. मैं तैयार हूं.' इमरान ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद होना चाहिए. राजनीतिक मतभेद होने पर अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को ट्रोल करना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि अगर आपकी विचारधारा अच्छी है तो आप हमें प्रभावित कर लीजिए और अगर आप हमारी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो हमारी बात मान लीजिए. मतभेदों के बीच भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए.

'मेरा नाम इमरान है, मैं भारत का इमरान हूं'

अपनी देशभक्ति पर उठने वाले सवालों का जिक्र करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि किसी व्यक्ति की देशभक्ति पर उसके नाम के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं है.

उन्होंने दुबई में आयोजित एक मुशायरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तमाम देशों के लोग उन्हें सुनने आए थे. उन्होंने उस मंच से भी भारत के जिंदाबाद रहने की बात कही थी. इमरान ने कहा कि वह विदेशों में होने वाले मुशायरों में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं और अपनी कविताओं के जरिए भारत की मिट्टी और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं.

परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरा

अपने भविष्य के राजनीतिक लक्ष्य पर बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य सरकार बदलना और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ना है. उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास युवाओं को नौकरी देने के लिए बजट नहीं है, लेकिन सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए बजट है. उन्होंने सरकार पर अपने हिसाब से राजनीति का नक्शा बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

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इमरान ने कहा कि वह चुनावी राजनीति का हिस्सा बने रहेंगे और कांग्रेस उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन करेंगे. इसके साथ ही शायरी भी जारी रहेगी, क्योंकि शायरी उनके खून में है और इसे उनसे कोई छीन नहीं सकता.

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