फिल्म रामायण ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है. ये भारत की पहली फिल्म बनी, जिसने बिना चीन में रिलीज हुए विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई की. रामायण भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. दंगल के बाद, इसका कलेक्शन 1800 करोड़ पार पहुंच चुका है और इसने धुरंधर 2-बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा है.

और पढ़ें

कैसे रामायण देखने पहुंचे अमित शाह?

रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा अपनी फिल्म की सफलता के बीच हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे. इस मुलाकात ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर भी खींचा था. हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर ने अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्री पहले ही थिएटर में फिल्म देख चुके थे. नमित ने बताया कि अमित शाह ने उनसे कहा कि उनकी पोती ने फिल्म देखने की काफी जिद की थी. इसी वजह से वो अहमदाबाद के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे.

नमित ने अमित शाह के रिएक्शन के बारे में बताते हुए कहा- वो काफी खुश थे. उन्होंने फिल्म खुद थिएटर में देखी थी. उन्होंने बताया कि उनकी पोती ने फिल्म देखने की बहुत जिद की थी. इसी वजह से उन्होंने अहमदाबाद के थिएटर में जाकर फिल्म देखी. उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने इसे देखने का पूरा मजा लिया.

Advertisement

कुछ दिन पहले मुलाकात पर क्या बोले थे अमित शाह?

बता दें कि 26 नवंबर को रामायण की टीम ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इस दौरान प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्ट्रेस साई पल्लवी और एक्टर रणबीर कपूर मौजूद थे. टीम ने इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसके साथ उन्होंने लिखा था- रामायण की टीम के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिलना सम्मान की बात है. फिल्म को देशभर और दुनिया के सिनेमाघरों में खूब प्यार मिल रहा है.

'रामायण' फ़िल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई। https://t.co/I8pJTuzWm1 — Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026

वहीं, अमित शाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा था- आज नई दिल्ली में फिल्म रामायण की टीम से मुलाकात हुई. भगवान राम ने अपने जीवन के जरिए कर्तव्य, त्याग और ईमानदारी की जो सीख दी, उसे आज की पीढ़ी तक आधुनिक सिनेमा के जरिए पहुंचाने की यह एक अच्छी कोशिश है. इस नए प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई.

---- समाप्त ----