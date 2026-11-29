दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और अनोखी पहचान के लिए मशहूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा देश भी है, जहां न तो अपना एयरपोर्ट है और न ही खुद की कोई करेंसी. एक देश में सबसे जल्दी पहुंचने के लिए एयरपोर्ट ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, लेकिन इस देश में कोई एयरपोर्ट नहीं है और इसके साथ ही यहां कोई भी करेंसी भी नहीं है. मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है.

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सबसे खास बात यह है कि इस देश का कुल क्षेत्रफल महज 160 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहां के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ऊंचा है. हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत देश लिकटेंस्टाइन (Liechtenstein) की. आइए आपको इस छोटे से देश के बारे में बताते हैं.

आल्प्स पर्वतों के बीच बसा यह छोटा सा देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत माहौल और शानदार आर्थिक स्थिति के लिए जाना जाता है. अगर आप भी यूरोप की किसी अलग और अनोखी जगह को घूमने की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो लिकटेंस्टाइन के बारे में जानना दिलचस्प होगा.

कहां बसा है लिकटेंस्टाइन?

लिकटेंस्टाइन मिडिल यूरोप में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित है. यह दुनिया के सबसे छोटे संप्रभु देशों में से एक है. इसका कुल क्षेत्रफल करीब 160 वर्ग किलोमीटर है और यहां की आबादी लगभग 40 हजार है. इसकी राजधानी वाडुज है.

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यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है. यहां समुद्र तट तो दूर, अपना कोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी नहीं है. हालांकि, इसकी नेचुरल ब्यूटी किसी बड़े यूरोपीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है.

न एयरपोर्ट है और न अपनी करेंसी

लिकटेंस्टाइन की भौगोलिक स्थिति और छोटा क्षेत्रफल यहां बड़े एयरपोर्ट के निर्माण को मुश्किल बनाते हैं. इसलिए यहां आने वाले पर्यटक आमतौर पर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरते हैं. इसके बाद सड़क या ट्रेन के जरिए लिकटेंस्टाइन पहुंचते हैं.

वहीं, इस देश की अपनी कोई करेंसी भी नहीं है. यहां स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक चलती है. स्विट्जरलैंड के साथ लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और कस्टम्स समझौते के कारण ऐसा है. हालांकि, इससे लिकटेंस्टाइन की राजनीतिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता.

आखिर इतना अमीर कैसे है यह देश?

लिकटेंस्टाइन की अमीरी के पीछे इसकी मजबूत इकोनॉमी है. यहां मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटल प्रोडक्ट्स और हाईटेक उपकरण बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां काम करती हैं. इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट भी देश की कमाई के बड़े सोर्स हैं.

यहां की कारोबारी नीतियां भी विदेशी कंपनियों और निवेशकों को अट्रैक्ट करती हैं. यही वजह है कि बेहद कम आबादी होने के बावजूद यह देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत है.

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विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, लिकटेंस्टाइन की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 2,07,974 डॉलर थी. यह आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है.

घूमने के लिहाज से क्यों खास है लिकटेंस्टाइन?

अगर आपको भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों और खूबसूरत वादियों में समय बिताना पसंद है, तो लिकटेंस्टाइन एक अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां वाडुज कैसल, मालबुन की पहाड़ियां और राइन वैली के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और यहां आप पहाड़ों के बीच ट्रेकिंग, साइकिलिंग और प्रकृति का मजा ले सकते हैं.

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