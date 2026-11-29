साहित्य आजतक 2026 के मंच पर कविताओं और शायरी की खूबसूरत महफिल सजी. 'कवि सम्मेलन' में अभिषेक तिवारी, ओम प्रकाश कल्याणे, अलंकार श्रीवास्तव, श्रुति मिश्रा और गायत्री मेहता ने शिरकत की. इस दौरान कवियों ने प्रेम, रिश्तों, परिवार, किसान और जिंदगी के अनुभवों को अपनी रचनाओं के जरिए पेश किया. उनकी कविताओं और शेरों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं.

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कवयित्री श्रुति मिश्रा ने अपनी कविताओं में जिंदगी की जिम्मेदारियों, प्रेम और रिश्तों के अलग-अलग रंग पेश किए. उन्होंने सुनाया, 'बड़े हो गए अब सब जिम्मेदार बुलाते हैं, खुशियों को अब प्यार से वो इतवार बुलाते हैं.' इस कविता के जरिए उन्होंने बड़े होने के बाद बदलती जिंदगी और परिवार से दूर रहने की पीड़ा को बयां किया.

उन्होंने किसानों के महत्व और उनके संघर्ष पर भी कविता सुनाई. अपनी रचना में उन्होंने बताया कि किसान की मेहनत से ही सबका जीवन चलता है. उन्होंने खेतों में काम करने वाले किसानों की मुश्किलों, मौसम की मार और कर्ज की चिंता का जिक्र किया. उनकी कविता की पंक्तियां थीं, 'निशान मिट गया जो किसान का तो देख लेना, घर का तुम्हारे भी किसान मिट जाएगा.'

इसके बाद उन्होंने प्रेम और रिश्तों पर कई शेर सुनाए. उन्होंने कहा कि प्रेम में सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि इंतजार, मुश्किलें और समझौते भी होते हैं. उनकी पंक्तियां 'हवा में सिसकियां होंगी तुम्हारी भी हमारी भी, आंखें नमियां होंगी तुम्हारी भी हमारी भी' को दर्शकों ने खूब पसंद किया. उन्होंने प्रेम पर आधारित अपना गीत भी सुनाया, जिसकी पंक्तियां थीं, 'दिल मिल जाते हैं पर दिल भर मुश्किल से मिलता है.'

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गायत्री मेहता ने सुनाए जिंदगी और परिवार से जुड़े शेर

कवयित्री गायत्री मेहता ने भी अपनी शायरी से महफिल में समां बांधा. पेशे से आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर गायत्री ने दिल्ली, जिंदगी, प्रेम और परिवार से जुड़े अनुभवों को शेरों के जरिए साझा किया.

उन्होंने दिल्ली में रहने और यहां की जिंदगी से जुड़े अपने अनुभव सुनाते हुए कहा, 'जो कुछ मुझसे कमाया जा रहा है, महज घर का किराया जा रहा है.' उनके इस शेर पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं.

प्रेम और रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उम्र बीती है दिल रफू करते, किस तरह तेरी आरजू करते.' उन्होंने अपनी शायरी में यह भी बताया कि लड़कियों और लड़कों के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति अलग-अलग हो सकती है.

गायत्री ने परिवार को समर्पित कुछ पंक्तियां भी सुनाईं. अपनी छोटी बहन को याद करते हुए उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि बहन से बड़ा भाई का कोई दोस्त नहीं होता. इसके बाद उन्होंने पिता और भाई के रिश्ते पर भी शेर सुनाए और कहा कि पिता से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं होता.

कवि सम्मेलन में प्रेम, किसान, परिवार और जिंदगी के अनुभवों से जुड़ी रचनाओं ने साहित्य आजतक के मंच पर मौजूद दर्शकों को भावनाओं के कई रंगों से रूबरू कराया.

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अभिषेक तिवारी ने साहित्य आजतक के मंच पर अपनी प्रस्तुति की शुरुआत मेहनत और देशप्रेम पर आधारित कविता से की. "धरती को आसमान बनाकर तो देखिए, मेहनत का तापमान बढ़ाकर तो देखिए, सारा जहान चूमेगा फिर आपके कदम, धड़कन को राष्ट्रगान बनाकर तो देखिए." इसके बाद उन्होंने प्रेम पर कविता सुनाते हुए कहा कि जब देश से प्रेम होता है तो उन लोगों से भी प्रेम होता है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी कविता में कहा, "था व्यग्र प्रेम उसके हृदय में विराजमान, आंधी से, झंझावात से बिल्कुल डरी नहीं, उसने मुझे छुआ तो फरिश्ता बना दिया, वो एक आम लड़की थी, कोई परी नहीं."

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अलंकार श्रीवास्तव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जिस रफ्तार से वह यहां पहुंचे हैं, वह उतनी ही तेज थी, जितनी रफ्तार से हनुमान जी लंका गए थे. फर्क बस इतना है कि हनुमान जी लंका दहन करने गए थे और वह महफिल सजाने आए हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी शायरी का सिलसिला शुरू करते हुए सुनाया, 'मुझको तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया, तन्हा सा एक शख्स था, महफिल बना दिया. मासूम से दो नैनों को गजलों के नाम पर, हम शायरों की कौम ने कातिल बना दिया.'

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उन्होंने अपनी लोकप्रिय शायरी, 'बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे-धीरे, इस बात का करूंगा इजहार धीरे-धीरे. और जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूं तब से बीमार धीरे-धीरे' सुनाकर भी खूब तालियां बटोरीं. शायरी के बाद उन्होंने प्रेम के महत्व पर बात करते हुए कहा कि दुनिया में प्रेम सबसे जरूरी है. प्रेम ही इंसान को इंसान से बांधे रखता है. परिवार और भाईचारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोगों ने मानस पढ़ना छोड़ दिया है, शायद यही वजह है कि भाई-भाई के बीच भी बंटवारे की नौबत आ जाती है.

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कवि ओम प्रकाश कल्याण ने मंच पर हास्य और व्यंग्य के जरिए गंभीर मुद्दों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया. उन्होंने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत प्रेम और रिश्तों पर शेर सुनाते हुए की, 'जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे मोहब्बत भी बहुत थी.' अपनी कविता के मिजाज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अब कुछ देर के लिए गंभीरता छोड़कर हास्य और व्यंग्य के सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए. उन्होंने अपने अंदाज में परिचय देते हुए सुनाया, 'कदम छोटा हूं मगर बात बड़ी करता हूं, आम इंसान हूं, कोई नेता नहीं हूं, फिर भी हर गलत बात की मैं निंदा कड़ी करता हूं.' उन्होंने आम आदमी की आर्थिक परेशानियों और महंगाई पर व्यंग्य करते हुए सुनाया, 'फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, जिंदगी बस कट रही है लोन पर. चार दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, धमकियां मिलने लगी हैं फोन पर.'

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