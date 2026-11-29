साहित्य आजतक 2026 के तीसरे दिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने शिरकत की. इस दौरान एक खास सेशन 'एक शायर का सियासी सफरनामा: दिल से दिल्ली तक' में उन्होंने प्रतापगढ़ के एक गांव से निकलकर संसद तक पहुंचने के अपने सफर, शायरी, परिवार और निजी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. इस दौरान उन्होंने बताया कि शायर के तौर पर इतनी लोकप्रियता हासिल करने और सांसद बनने के बावजूद उनके पिता की इच्छा थी कि वह आईएएस अधिकारी बनें. उन्होंने अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों का भी जिक्र किया.

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'मैंने अपने अंदर के शायर को मरने नहीं दिया'

इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि साल 2017 में जब वह दिल्ली आए थे, तब इंडिया गेट के पास खड़े होकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे. उस समय उनके जेहन में एक शेर आया था.

'इस कहानी में क्या चल रहा है,

जिंदगानी में क्या चल रहा है,

एक दिन लोग पूछेंगे मुझसे,

राजधानी में क्या चल रहा है.'

इमरान ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर के शायर को मरने नहीं दिया. आज भी जब राजनीति से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो वह मुशायरों और कवि सम्मेलनों में जाते हैं. उन्होंने कहा कि कविताएं राजनीति की कड़वाहट को कम करती हैं.

तीन दिन में पिता से इतनी बात हुई, जितनी 30 साल में नहीं हुई थी

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इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी चर्चित नज्म 'वालिद-ए-मोहतरम' लिखने के पीछे की कहानी भी बताई. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि वे अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक बार संसदीय समिति के दौरे पर वह अपने पिता को भी साथ ले गए थे. तीन दिनों तक दोनों साथ रहे. इस दौरान पिता से उनकी इतनी बातचीत हुई, जितनी पिछले 30 वर्षों में नहीं हुई थी. इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपने पिता पर नज्म लिखी.

इमरान ने कहा कि वह कई दिनों तक इस नज्म को लिखने की कोशिश करते रहे. कई बार लिखकर उसे मिटा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक उनकी नज्म खुद उन्हें भावुक नहीं करेगी, तब तक वह लोगों को कैसे प्रभावित कर पाएगी. आखिरकार एक दिन महज पांच मिनट में पूरी नज्म लिखी गई.

'यश भारती मिला तो पापा बोले- IAS बन जाते तो अच्छा होता'

इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा गया कि उन्हें कब लगा कि वह सफल हो गए हैं और उनके माता-पिता को उन पर गर्व है. इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या आईएएस अधिकारी बने. उन्होंने कहा, '2016 में मुझे 29 साल की उम्र में यश भारती पुरस्कार मिला. जिस दिन मैंने पुरस्कार लिया, उस दिन भी मेरे पापा ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम आईएएस हो जाते तो अच्छा होता.'

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इमरान ने कहा कि आज भी जब वह सांसद बनकर अपने पिता के सामने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह आईएएस अधिकारी बने होते तो उनके पिता ज्यादा खुश होते.

'इंटरनेट ने मेरी दुल्हन भी चुन ली और शादी की तारीख भी'

अपनी शादी की अफवाहों पर इमरान प्रतापगढ़ी ने मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि उन्हें खुद अपनी शादी की खबर इंटरनेट से मिलती है. सोशल मीडिया ने उनकी दुल्हन चुन ली है, शादी की तारीख तय कर दी है और मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर दी है. उन्होंने बताया कि एक बार उनके नाना ने भी इंटरनेट पर चल रही शादी की खबर को सच मान लिया और उनकी मां से शिकायत की कि उन्हें शादी तय होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई.

इमरान ने हंसते हुए कहा कि कई लोग फोन करके शिकायत करते हैं कि उन्होंने शादी में उन्हें बुलाया नहीं. 'मैंने कहा, यार हम शादी करना भूल गए हैं, तुम बुलाने की बात कर रहे हो.'

'गांव से आना हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है'

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब वह पहली बार गांव से शहर आए तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था. शहर के संपन्न परिवारों से आने वाले विद्यार्थी ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, जबकि उनके कपड़े गांव के दर्जी के सिले हुए होते थे. हालांकि, उन्होंने गांव से आने को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना. उन्होंने कहा कि गांव से आने वाले लोग अपनी मिट्टी, मौसम और फसलों को पहचानते हैं.

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इमरान ने कहा,

'हम शहर के गमलों में पैदा हुए लोग नहीं हैं,

हम गांव की जमीनों में पैदा हुए लोग हैं.

इसलिए हम किसी भी मौसम में फल-फूल लेंगे.'

उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने, किताबें पढ़ने और सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह खो जाने से बचने की अपील की.

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