नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं और इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. मारिया कुरियाकोस ने नारियल के छिलके से बिजनेस करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने किसी फैक्ट्री, बड़े इन्वेस्टमेंट या किसी बनी-बनाई प्रोडक्ट लाइन से शुरुआत नहीं की.इसके बजाय, उनके बिजनेस आइडिया ने फेंके हुए नारियल के छिलकों, सैंडपेपर और थोड़े से नारियल तेल की मदद से आकार दिया.

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केरल की एक एंटरप्रेन्योर मारिया कुरियाकोस ने उस आसान एक्सपेरिमेंट को थेंगा कोको में बदल दिया, जो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है जिसे उन्होंने 2019 में 1 लाख रुपये से शुरू किया था. HerStory के अनुसार, आज कंपनी का सालाना रेवेन्यू 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है.

स्पेन में MBA पूरा करने के बाद, मारिया भारत लौटीं और पक्का इरादा किया कि वह एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहती हैं, जिसमें मुनाफे के साथ सस्टेनेबिलिटी भी हो. उन्होंने जल्द ही अपनी स्टार्टअप जॉब छोड़ने और केरल के प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक स्किल्स पर आधारित बिजनेस के मौकों को तलाशने का फैसला किया.

2019 से शुरू हुआ बिजनेस तलाशने का सफर

साल 2019 में उन्होंने एक सही बिजनेस आइडिया पहचानने के लिए अलग-अलग मार्केट की स्टडी करना शुरू किया. DOC की स्टार्टअप स्टोरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी शुरुआती रिसर्च में कई प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल थीं. उन्होंने पहले नारियल पानी, कॉयर और ताड़ के पत्तों के प्रोडक्ट पर विचार किया लेकिन अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि कुछ मार्केट पहले से ही इस मार्केट में अपनी पहचान बना चुके थे और दूसरे मार्केट पड़ोसी राज्यों के सप्लायर से बेहतर कॉम्पिटिशन दे रहे थे.

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वहीं, नारियल के खोल से बने प्रोडक्ट्स उनके ओरिजिनल बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं थे. शुरू में उन्होंने ताड़ के पत्तों से बने प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस किया, लेकिन जल्द ही एक मौके ने उन्हें एक बिल्कुल अलग मौका दिया और उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सफर का रास्ता बदल दिया.

एक फेंका हुआ नारियल का छिलका बिजनेस आइडिया कैसे बन गया?

एक दिन बिजनेस की संभावनाओं पर विचार करते हुए मारिया ने फेंके हुए नारियल के छिलकों का ढेर देखा और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया. उसने उनकी बाहरी सतह को चिकना करने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया और यह देखने के लिए कि वे कैसे दिखेंगे, थोड़ा नारियल का तेल लगाया. इस आसान एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था. नारियल के छिलकों को फेंकने के बजाय उपयोगी और देखने में आकर्षक प्रोडक्ट में बदला जा सकता है.

यह उनका कंपनी थेंगा कोको की नींव बनी, जिसे मारिया ने 2019 में लॉन्च किया. खरीदार ढूंढने के लिए उन्होंने बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में सस्टेनेबल विकल्पों में दिलचस्पी रखने वाले बिजनेस से संपर्क किया. उनके प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्हें जल्द ही 200 पीस का अपना पहला ऑर्डर मिला, जिसकी कीमत Rs 60 प्रति पीस थी.

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सही नारियल के खोल ढूंढने और एक भरोसेमंद प्रोडक्शन प्रोसेस सेट अप करने से ज्यादा आसान कस्टमर ढूंढना था. मारिया को जल्द ही पता चल गया कि हर प्रोडक्ट के लिए एक खास शेप और साइज के खोल चाहिए. जहां कटोरों के लिए फ्लैट बेस वाले खोल चाहिए थे, वहीं चाय के कप के लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए था. जैसे-जैसे उसे मटीरियल का अनुभव हुआ, मारिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना शुरू किया. सही रॉ मटीरियल की पहचान की और धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बदलीं.

केरल के ट्रेडिशनल नारियल शिल्प वापस ट्रेंड में

मारिया का वेंचर सिर्फ सस्टेनेबल प्रोडक्ट रेंज बनाने के बारे में नहीं था. यह एक पारंपरिक क्राफ्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी बन गया, जिसकी जगह धीरे-धीरे प्लास्टिक और मेटल के दूसरे ऑप्शन ले रहे थे. सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक, केरल में नारियल के खोल से बनी कला का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है, जब यमनी व्यापारियों ने कोयिलैंडी में यह काम शुरू किया था.

इस कला को फिर से लोगों के बीच लाने का पक्का इरादा करके, मारिया ने खेती से जुड़े सम्मेलनों में जाना और लोकल कारीगरों से मिलना शुरू किया. उन्होंने उनके साथ मिलकर नारियल के छिलकों से बने स्मूदी बाउल, चाय के कप और रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजे बनाने पर काम शुरू कर दिया.

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उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे ने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने ऐसे टूल बनाए, जिनमें एक सैंडिंग डिस्क शामिल थी जिसे ड्रिल से जोड़ा जा सकता था और बफिंग के लिए एक कपड़े का पहिया भी था. फिर नारियल के तेल और मोम का इस्तेमाल करके सीपों को फिनिश किया गया. जैसे-जैसे बिजनेस बढ़ा, इसकी प्रोडक्ट रेंज कटोरे और कप से आगे बढ़ गई. आइसक्रीम कप, साबुन के बर्तन, सजावटी सामान और दूसरे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट धीरे-धीरे कलेक्शन का हिस्सा बन गए.

आज, थेंगा कोको 110 से ज्यादा स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (SKUs) देता है, जिसमें किचनवेयर, होम डेकोर, गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स, मोमबत्तियां, स्टोरेज कंटेनर और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइज शामिल हैं. हर प्रोडक्ट फेंके हुए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है.

कंपनी ने नारियल के छिलकों से बैज और मेडल बनाने के लिए स्कूलों के साथ भी मिलकर काम किया है, जिससे पता चलता है कि इस मटीरियल का इस्तेमाल पारंपरिक घरेलू प्रोडक्ट्स के अलावा भी कैसे किया जा सकता है.

आज थेंगा कोको कितना कमाता है?

1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ यह बिजनेस अब एक बड़ा सस्टेनेबल बिज़नेस बन गया है. HerStory के अनुसार, थेंगा कोको अब सालाना 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू कमाता है.

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केरल में मौजूद महिलाओं का स्टार्टअप राज्य के एक गांव में कुशल कारीगरों के साथ काम करता है, जो पारंपरिक कारीगरी को मॉडर्न प्रोडक्ट डिजाइन के साथ मिलाता है. इसका बिजनेस मॉडल खेती-बाड़ी करने वाले समुदाय को सपोर्ट करते हुए लोकल कारीगरों के लिए रोजी-रोटी के मौके भी बनाता है.

मारिया के इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट में एकेडमिक बैकग्राउंड ने उनके एंटरप्रेन्योरियल सफर में मदद की है. उन्होंने 2013 से 2016 के बीच सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री पूरी की, फिर 2016 से 2017 तक स्पेन में कोमिलस पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी से बिजनेस में डिप्लोमा किया.

थेंगा कोको के ज़रिए, मारिया ने दिखाया है कि कैसे बेकार चीजों को कमर्शियली फायदेमंद प्रोडक्ट में बदला जा सकता है. केरल की पारंपरिक कारीगरी को आज के डिजाइन के साथ मिलाकर, उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बनाया है जो लोकल कारीगरों के लिए मौके बनाता है और साथ ही ज्यादा सस्टेनेबल इस्तेमाल को बढ़ावा देता है.

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