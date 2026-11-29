पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम आते ही जिन चेहरों की चर्चा सबसे पहले होती है, उनमें वीना मलिक का नाम हमेशा ऊपर रहता है. वीना के लिए खबरों में बने रहना कभी मुश्किल नहीं रहा. सच तो यह है कि उनकी फिल्मों और टीवी शोज से ज्यादा चर्चा उनके बेबाक बयानों, बिंदास अंदाज और बड़े विवादों की हुई. पाकिस्तान की गलियों से लेकर भारत के टीवी चैनलों तक, वीना ने जब भी कोई बड़ा कदम उठाया, हर तरफ बस उन्हीं के नाम का शोर सुनाई दिया.

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वीना मलिक के हर फैसले पर दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आई, एक तरफ वो लोग रहे, जिन्होंने इसे उनकी आजादी और निडर सोच माना, तो दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी रहा, जिसने उनकी जमकर आलोचना की. यही वजह रही कि वो लंबे समय तक मीडिया की सनसनीखेज सुर्खियों में बनी रहीं.

एक फोटोशूट और दोनों देशों में हलचल

वीना मलिक के करियर का सबसे बड़ा बवाल तब खड़ा हुआ, जब भारत की एक मशहूर मैगजीन के लिए उनका बोल्ड फोटोशूट सामने आया. उन तस्वीरों के बाहर आते ही मानो तूफान आ गया. भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह इसी की चर्चा होने लगी और कई दिनों तक यह खबर अखबारों और टीवी चैनलों की हेडलाइन बनी रहीं.

दरअसल, वीना मलिक ने भारत की एक मशहूर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था और उनकी आर्म पर आईएसआई लेटर लिखा था. इंडियन मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट कराने और आईएसआई लिखने पर वीना को भारत के साथ पाकिस्तान में भी काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. उनके इस फोटोशूट पर काफी बवाल हुआ था.

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हालांकि, बवाल के बाद वीना मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ टॉपलेस होकर पोज दिया था, वो बिना कपड़ों के नहीं थीं. उनका दावा था कि मैगजीन ने उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है.

पाकिस्तान में विरोध और फतवों का दौर

पाकिस्तान में भी उन्हें कई बार कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. उनके रहन-सहन, बयानों और टीवी कार्यक्रमों में उनके अंदाज को लेकर सामाजिक और मौलानाओं से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कई बार तो उनके खिलाफ फतवा जारी होने जैसी खबरों ने माहौल को और गर्मा दिया.

पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर भी उनके बयानों को लेकर कई बार बवाल मचा. जहां उनके समर्थकों ने इसे अपनी मर्जी से जीने का हक बताया, वहीं विरोधियों ने इसे अपनी संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ मानकर कड़ा ऐतराज जताया.

बिग बॉस में अश्मित पटेल संग हुई थीं कोजी

रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में वीना मलिक और बॉलीवुड एक्टर अश्मित पटेल की बढ़ती नजदीकियों ने उस समय का सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. शो के दौरान दोनों की केमिस्ट्री, साथ बिताया गया वक्त और कैमरों पर दिखी उनकी नजदीकियों ने न सिर्फ़ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में तीखी बहस छेड़ दी.

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जहां एक तरफ इसे शो की टीआरपी बढ़ाने वाला रोमांस और दोस्ती माना गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई धर्मगुरुओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए वीना की जमकर आलोचना की. हालांकि, इस एक रिश्ते की चर्चा ने वीना को रातोरात घर-घर में मशहूर तो कर दिया था, लेकिन साथ ही उन्हें अपने ही देश में बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा था.

विवादों के साए में भी कायम रही चमक

चाहे टीवी रियलिटी शोज हों, चर्चित फोटोशूट्स या फिर तीखी बयानबाजी, वीना मलिक लंबे समय तक मनोरंजन जगत की सबसे विवादित और चर्चित हस्तियों में गिनी जाती रहीं. उनके हर कदम के साथ तारीफ और आलोचना दोनों साथ-साथ चलती रही और इसी तालमेल ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा.

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