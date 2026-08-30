बड़े शहरों की लड़कियां और सेक्स रैकेट... पुलिस ने मारा छापा तो उड़ गए होश

नागपुर के यशोधरा नगर इलाके से देह व्यापार के एक कथित अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. संगम नगर में एक घर पर छापेमारी कर पुलिस ने तीन युवतियों को छुड़ाया है. पुलिस के मुताबिक इन युवतियों को दिल्ली, मुंबई समेत अन्य जगहों से पैसों का लालच देकर देह व्यापार के लिए लाया जाता था. इस मामले में पुलिस ने 30 वर्षीय प्रविण शालीकराम बिलसे उर्फ यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अपने घर में देह व्यापार के लिए जगह उपलब्ध कराने का आरोप है.

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दरअसल, नागपुर के यशोधरा नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि संगम नगर इलाके में एक घर के अंदर युवतियों को पैसों का लालच देकर देह व्यापार के लिए बुलाया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने बोगस ग्राहक के जरिए जाल बिछाया. जानकारी सही पाए जाने के बाद पुलिस और पंचों की टीम ने संबंधित मकान पर छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान घर में मिलीं युवतियां

पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान आरोपी के घर में तीन युवतियां मिलीं. पुलिस का आरोप है कि आरोपी अपने घर में इन युवतियों से देह व्यापार करवा रहा था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों युवतियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने मौके से कुल 1 लाख 18 हजार 800 रुपये का अश्लील सामान भी जब्त किया है. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 28 अगस्त 2026 को शाम करीब 5 बजे संगम नगर के संजीवनी क्वार्टर नंबर 34/1, वनदेवी चौक, होटल अल रहमान के सामने वाली गली में की गई.

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इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस थाने में पीटा एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित देह व्यापार के नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और युवतियों को किन परिस्थितियों में यहां लाया गया था. पुलिस की जांच के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.

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