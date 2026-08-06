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घर में अकेली थी BCA छात्रा... क्लासमेट चाकू लेकर पहुंचा और रेत दिया गला... लखनऊ में सनसनीखेज वारदात

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 17 साल की बीसीए छात्रा की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना के समय छात्रा घर में अकेली थी. उसके माता-पिता किसी काम से अमेठी गए हुए थे, जबकि बड़ी बहन कॉलेज गई थी. इस वारदात को छात्रा के क्लासमेट ने अंजाम दिया.

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प्रेम-प्रसंग के एंगल को लेकर जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
प्रेम-प्रसंग के एंगल को लेकर जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां बुधवार को बीसीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा की उसके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात के समय छात्रा घर पर अकेली थी. उसका शव पहली मंजिल के कमरे में मिला, जबकि पास में ही उसका क्लासमेट गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा था. घटना का खुलासा तब हुआ, जब छात्रा की बड़ी बहन कॉलेज से लौटकर घर पहुंची.

यह वारदात पारा थाना क्षेत्र के नरपतखेड़ा में हुई. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी युवक छात्रा के घर चाकू लेकर पहुंचा था. शुरुआती जांच के अनुसार, दोनों के बीच किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर विवाद हुआ. पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि कहासुनी के दौरान छीना-झपटी हुई और गुस्से में उसने चाकू से छात्रा का गला रेत दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया. पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घायल आरोपी को पहले लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस आरोपी के मोबाइल की जांच कर रही है और दोनों के बीच प्रेम संबंध के एंगल की भी पड़ताल की जा रही है.

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यह भी पढ़ें: हत्या के बाद पत्नी की लाश ठिकाने लगाना चाहता था पति, दोस्त ने बुली ली पुलिस, आरोपी गिरफ्तार

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दोपहर के समय घर से झगड़े और चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन वे इसे पारिवारिक मामला समझकर शांत रहे. बाद में पता चला कि घर के अंदर छात्रा की हत्या कर दी गई. घटना के समय छात्रा के माता-पिता अमेठी गए हुए थे और सूचना मिलते ही लखनऊ लौट आए.

डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में आरोपी सहपाठी की भूमिका सामने आई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत, मोबाइल चैट और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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