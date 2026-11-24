बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी हैं. शादी में अब महज एक दिन शेष बचा है, हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है और आज मेहंदी का कार्यक्रम है.

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तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पंडाल और घोड़ा रेस के मैदान में पानी व कीचड़ जमा हो गया था. धूप निकलते ही सैकड़ों ट्रैक्टर, रोलर और बालू के छिड़काव के जरिए मैदान और पंडालों को युद्धस्तर पर दुरुस्त कर लिया गया है. करीब 4 लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम है. सैकड़ों कारीगर/हलवाई काम पर लगे हैं.

हर हाल में होगी घोड़ा रेस, प्रथम पुरस्कार में मिलेगी थार

लगातार बारिश के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शादी में होने वाली चर्चित घोड़ा रेस शायद रोक दी जाएगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में थार गाड़ी दी जानी है.

हालांकि, अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि घोड़ा रेस किसी भी हालत में नहीं रुकेगी. उन्होंने बताया कि मिट्टी हटाकर देखने पर सिर्फ 2 इंच तक ही पानी का असर मिला है. अब मौसम ठीक होने से बाहर से आए घुड़सवार भी उत्साहित हैं और हर हाल में रेस होने की बात कर रहे हैं.

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ट्रैक्टर और रोलर से सुखाया जा रहा मैदान, बालू का छिड़काव जारी

बारिश से मैदान में कीचड़ होने के कारण कार्यकर्ता पहले मायूस थे, लेकिन कड़ी धूप निकलते ही सबमें नया जोश आ गया है. मैदान में जहां-जहां पानी जमा था, वहां बालू का छिड़काव किया जा रहा है.

सैकड़ों ट्रैक्टर और रोलर लगाकर जमीन को समतल किया जा रहा है. जयमाला वाले पंडाल को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है, जबकि खाने के पंडाल और रेस के मैदान को अंतिम रूप देने के लिए दिन-रात काम चलने की उम्मीद है.

10 बीघे में पंडाल और ईंटों से बन रहा 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज

इस भव्य शादी के लिए 10 बीघे जमीन में विशाल पंडाल तैयार किया गया है. पंडाल में पीछे खड़े लोग भी जयमाला देख सकें, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लकड़ी के बजाय स्थायी ईंटों से 30 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा पक्का चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसमें जेसीबी से मिट्टी भरी जा रही है. जयमाला स्टेज की ऊंचाई 30 फीट रखी गई है ताकि सैकड़ों लोगों के चढ़ने पर भी यह पूरी तरह सुरक्षित रहे और दूर से भी साफ दिखे.

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