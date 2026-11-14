महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.9 करोड़ के फूड आर्टिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट सीज

महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर से 1.9 करोड़ रुपये के फूड आर्टिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और अन्य प्रोडक्ट्स सीज किए हैं. इस दौरान एजेंसी ने 27 एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया और खराब हाइजीन के चलते पुणे के दो पॉपुलर भोजनालय वैशाली और रूपाली के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं.

और पढ़ें

फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित पुणे के मशहूर रेस्टोरेंट 'होटल वैशाली' और 'रूपाली रेस्टोरेंट' के फ़ूड बिजनेस लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं.

एफडीए ने शनिवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि उसने 13 नवंबर को राज्य के छह डिवीजन में हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का काम करने वाले 17 एस्टैब्लिशमेंट्स पर एक साथ इंस्पेक्शन किया. अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने 1.38 करोड़ रुपये का ऐसा स्टॉक सीज किया, जिसमें ऐसे इंग्रीडिएंट्स मिले थे जिनके अप्रूवल एप्लीकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) रिजेक्ट कर चुका था.

पुणे, नासिक, कोंकण, नागपुर, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में हुए इस इंस्पेक्शन के दौरान हेल्थ सप्लीमेंट्स और स्पेशल डाइटरी यूज वाले फूड्स में मैग्नीशियम एसिटाइल टॉरेट और निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल पाया गया.

एफडीए ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स ने जरूरी अप्रूवल लिए बिना ही इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया था, जबकि मार्केटर्स ने अपने लाइसेंस में संबंधित फूड कैटेगरी शामिल किए बिना इन्हें बेचा.

Advertisement

अधिकारियों ने संदिग्ध स्टॉक को सीज कर सैंपल्स टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरीज में भेज दिए हैं. सीज किए गए हेल्थ सप्लीमेंट्स में सबसे ज्यादा 57.30 लाख रुपये का माल नागपुर डिवीजन से पकड़ा गया, जिसके बाद कोंकण से 47.65 लाख रुपये और पुणे डिवीजन से 30.57 लाख रुपये का स्टॉक जब्त हुआ.

---- समाप्त ----