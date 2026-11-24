ऑफिस में काम का प्रेशर, बॉस की रोक-टोक और पॉलिटिक्स... कई बार ये चीजें नौकरी से ज्यादा लोगों को परेशान करने लगती है. इसके साथ ही रोजाना ट्रैफिक में घंटों बिताना और घर-परिवार के लिए समय न निकाल पाना भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि अब बहुत से लोग ऐसी नौकरियों की तलाश में हैं, जहां उन्हें ऑफिस के रोजमर्रा के झंझटों से दूर रहकर काम करने का मौका मिले. अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी स्किल-बेस्ड जॉब्स भी हैं, जिनमें घर बैठे काम करने के साथ लाखों में कमाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको पोस्ट से जुड़े स्किल की जरूरत होगी. चलिए जान लेते हैं इन जॉब्स के बारे में.

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UI/UX डिजाइनर

आज लगभग हर कंपनी अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म, लोगों के लिए बेहतर बनाने पर काम कर रही है. ऐसे में UI/UX डिजाइनर का रोल काफी अहम हो जाता है. इनका काम किसी ऐप या वेबसाइट को दिखने में आकर्षक बनाने के साथ-साथ यूजर्स के लिए इस्तेमाल करना आसान बनाना भी होता है. UI यानी यूजर इंटरफेस में ऐप या वेबसाइट का लुक, उसका बटन, कलर और डिजाइन जैसी चीजें शामिल होती हैं. वहीं UX यानी यूजर एक्सपीरियंस का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति उस ऐप या वेबसाइट को कितनी आसानी से इस्तेमाल कर पाता है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

भारत में UI/UX डिजाइन से जुड़े प्रोफेशनल्स की कमाई अनुभव और काम की क्वालिटी के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

फ्रेशर के लिए करीब ₹3.5 लाख से ₹9 लाख सालाना तक (रोल के अनुसार) हालांकि, अलग-अलग कंपनी और रोल के मुताबिक ये बदल सकती है.

2-4 साल का अनुभव के लिए लगभग ₹7 लाख से ₹26 लाख सालाना तक

5-7 साल का अनुभव के लिए करीब ₹14 लाख से ₹45 लाख सालाना तक

8-11 साल का अनुभव वाले कर्मचारी के लिए करीब ₹24 लाख से ₹75 लाख सालाना तक

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प्रोडक्ट मैनेजर

इस लिस्ट में प्रोडक्ट मैनेजर का नाम भी शामिल है. इस पोस्ट पर बैठे कर्मचारी का काम किसी कंपनी के ऐप, वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करना होता है. वह यह समझते हैं कि यूजर्स को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में कौन से बदलाव जरूरी हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में कैसे सफल बना सकती है. इस काम में टेक्निकल टीम, डिजाइनर्स और बिजनेस टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहद अहम है. प्रोडक्ट मैनेजर को यूजर की जरूरतों, मार्केट ट्रेंड और बिजनेस के गोल को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह उस हिसाब से काम कर सकें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

IIT कानपुर के EICTA कंसोर्टियम की 2026 की सैलरी गाइड के मुताबिक, भारत में प्रोडक्ट मैनेजर की कमाई अनुभव के साथ बढ़ती है.

फ्रेशर या एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर- ₹8 लाख से ₹22 लाख सालाना

2-5 साल का अनुभव- ₹20 लाख से ₹40 लाख सालाना

5-8 साल का अनुभव- ₹35 लाख से ₹60 लाख सालाना

8-12 साल का अनुभव- ₹55 लाख से ₹90 लाख सालाना

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट

आज कंपनियों का ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है. ऐसे में उनके डेटा, नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम को सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ी है. ये प्रोफेशनल्स कंपनियों के सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की पहचान करते हैं और हैकिंग, डेटा चोरी के साथ साइबर अटैक से बचाव के तरीके भी बताते हैं. इस सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर और पेनेट्रेशन टेस्टर जैसे कई प्रोफाइल होते हैं.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

वहीं, अगर इन पोस्ट पर सैलरी की बात करें, तो

0-3 साल का अनुभव वालों को करीब ₹7 लाख से ₹14 लाख सालाना मिल सकते हैं.

3-7 साल का अनुभव वालों को- ₹14 लाख से ₹30 लाख सालाना

7-10 साल का अनुभव- ₹30 लाख से ₹50 लाख सालाना

10-15 साल का अनुभव- ₹50 लाख से ₹70 लाख सालाना

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, क्लाउड सिक्योरिटी और साइबर अटैक से बचाव की तकनीकों की जानकारी जरूरी है. CEH, CompTIA Security+ और CISSP जैसे सर्टिफिकेशन भी करियर में मदद कर सकते हैं. हालांकि, इन पदों पर कई कंपनियों घर से काम करने का मौका नहीं देती हैं, लेकिन ऑनलाइन काम होने की वजह से कर्मचारी यहां पर भी नौकरी के मौके देख सकते हैं.

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