भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कोर कमांडर स्तर की दूसरी दौर की वार्ता हाल ही में समाप्त हुई है. यह मीटिंग पहले दौर की बैठक के बाद हुई, जो सितंबर में आयोजित हुई थी. सितंबर वाली बैठक ऊपरी सुबानसिरी जिले के ताक्सिंग इलाके में रिपोर्टेड तनाव के बाद हुई थी. दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों ने करीब दस दिनों तक लगातार चर्चा की.

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रक्षा सूत्रों के अनुसार यह लंबी चर्चा दोनों देशों के बीच गहरी और विस्तृत बातचीत का संकेत देती है. बैठक में विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी मौजूद रहा, जिससे यह साफ होता है कि सैन्य स्तर के साथ-साथ राजनयिक पहलू भी ध्यान में रखा गया. यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है.

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अरुणाचल की ऊंची पहाड़ियों में सर्दी में मौसम बेहद कठिन हो जाता है. बर्फबारी, ठंड और मुश्किल रास्तों के कारण सैनिकों की आवाजाही, रसद पहुंचाना और लंबे समय तक ठहरना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ऐसे में अगर सीमा पर कोई तनाव या टकराव की स्थिति बनी रहती है तो दोनों तरफ के सैनिकों के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं. इसलिए सर्दी से पहले शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश दोनों पक्षों के लिए व्यावहारिक रूप से जरूरी है.

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क्यों मायने रखती है यह वार्ता?

भारत-चीन सीमा विवाद लंबे समय से जटिल बना हुआ है. 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में हुए तनाव के बाद दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत की है. अरुणाचल क्षेत्र में कोर कमांडर स्तर की नियमित बैठकें इस बात का संकेत हैं कि दोनों पक्ष स्थानीय स्तर पर समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.

दस दिनों तक चली लंबी चर्चा दिखाती है कि मुद्दे सिर्फ औपचारिक नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक और विस्तृत थे. एमईए अधिकारी की मौजूदगी से यह भी स्पष्ट होता है कि सैन्य समझौतों को राजनयिक समर्थन मिल रहा है. सिर्फ बैठकें होना पर्याप्त नहीं है. असली सफलता तब मानी जाएगी जब सीमा पर वास्तविक स्थिति में सुधार दिखे.

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सैनिकों की तैनाती में कमी आए या कम से कम स्थानीय स्तर पर तनाव कम हो. सर्दी के मौसम में दोनों पक्षों को रसद और सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस समय शांति बनाए रखना दोनों के हित में है. यह वार्ता एलएसी पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.

दोनों देश बार-बार कह चुके हैं कि वे सीमा पर शांति और स्थिरता चाहते हैं. अब जरूरत है कि इन बैठकों के नतीजे मैदान में भी दिखें. अगर दोनों पक्ष स्थानीय स्तर पर विश्वास बढ़ाने वाले कदम उठाते रहें तो सर्दी के मौसम में भी सीमा शांत रह सकती है. अरुणाचल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नियमित संवाद जारी रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है.

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