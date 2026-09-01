सोना न खरीदें, विदेशों में शादी से बचें... 7.8% जीडीपी बूस्टर के बीच PM मोदी का स्वदेशी मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को भारत की पहली तिमाही में जोरदार जीडीपी ग्रोथ को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद देश की इकोनॉमी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वदेशी मंत्र भी दिया और अपील करते हुए कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना खरीदने से बचें और विदेशों में शादी समारोह के बजाय देश में ही शादी करें.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रोथ रेट के दमदार आंकड़ें को लेकर तारीफ की है और कहा है कि इस आंकड़े से देश खुशियों से भर गया है. उन्होंने कहा कि देश ने 7.8 फीसदी की विकास दर हासिल की है और आगे भी हमें इस रफ्तार को बरकरार रखना है. हालांकि, भारत के भीतर ही निराशा में डूबे हुए लोग चारों तरफ निराशा फैलाने में ही लगे हुए हैं.

जरूरत के बिना सोना न खरीदने की अपील

India GDP Growth की तारीफ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी मंत्र देते हुए अपी की कि भारतीय लोग विदेशों शादी के लिए जाते हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए. इसके अलावा अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए. हम आत्मनिर्भरता के जरिये 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे. हमें इसके लिए संकल्प लेना होगा. उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से विदेश यात्रा से बचने की अपील की है.

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'झूठ की गूंज के बीच उम्मीद से बेहतर जीडीपी'

जनरेशन-Z से जुड़ने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी-वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में फैली 'झूठ की गूंज' के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में Indian Economy ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है.

गौरतलब है कि सोमवार को जारी India GDP Growth के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो RBI और तमाम एक्सपर्ट्स द्वारा जताए जा रहे अनुमानों से कहीं अधिक है. SCO शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो कैप्शन में इसे लेकर लिखा, '7.8% की ग्रोथ, शानदार आंकड़े, और भी मजबूत आत्मविश्वास.'

दुनिया युद्ध में डूबी, भारत ने दिखाया दम

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की प्रभावशाली ग्रोथ ऐसे ग्लोबल हालातों में देखने को मिली है, जो तमाम युद्धों, सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद दिखी. प्रधानमंत्री ने कहा, 'दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, दुनिया संकटों से घिरी हुई है, सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित है, कोविड-19 महामारी के बाद से स्थिरता नहीं आई है और इन सबके बावजूद भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है.'

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PM ने स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि, 'जितना अधिक हम स्वदेशी अपनाएंगे, जितना अधिक हम आत्मनिर्भरता पर जोर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हम अपनी युवा पीढ़ी के सामने एक विकसित भारत पेश करेंगे.' उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विजन को दोहराते हुए लोगों से 'लोकल वोकल' और 'भारत में शादी' करने की अपील की.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मई महीने में भी इसी तरह की अपील देश की जनता से की थी, जब अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई थी.

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