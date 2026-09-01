scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘बच गए’ सुनकर डरता नहीं, और ‘92’ देखकर रुकता नहीं... यही वैभव सूर्यवंशी की खूबी भी है, खतरा भी

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 81 गेंदों पर 92 रनों की तूफानी पारी खेली. वह कई मौकों पर आउट होने से बचे, लेकिन हर जीवनदान के बाद और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे.

Advertisement
X
वैभव... बचने के बाद और खतरनाक! (Photo @BCCIdomestic)
वैभव... बचने के बाद और खतरनाक! (Photo @BCCIdomestic)

दूसरी गेंद पर आउट होने से बचा... कुछ देर बाद एक और कैच छूटा... एक स्विच-हिट में स्टंप उड़ते-उड़ते बचा. फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला रोकने की बजाय और खुलकर चलाया. 15 साल का यह बल्लेबाज शायद ‘बच गए’ सुनकर डरना नहीं जानता और ‘92’ देखकर रुकना भी नहीं. दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में उसकी 81 गेंदों पर 92 रनों की पारी इसी सोच की सबसे शानदार मिसाल रही.

वैभव की इस पारी को सिर्फ 92 रन के आंकड़े से समझना मुश्किल है. असली कहानी उन मौकों में छिपी है, जब वह आउट हो सकते थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया.

पारी की दूसरी ही गेंद पर यश ठाकुर ने उन्हें परेशान किया. वैभव ने गेंद का पीछा किया और बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले जमीन पर गिर गई. जीवनदान मिला. किसी किशोर बल्लेबाज के लिए यह खुद को थोड़ा रोक लेने का संकेत हो सकता था. वैभव के लिए नहीं.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi vs Yash Thakur
वैभव भिड़े यश ठाकुर से, दूसरी ही गेंद पर बची जान, फिर चौके-छक्के...
Vaibhav Sooryavanshi
शतक बस 8 रन दूर... 92 पर टूटा वैभव का दिल, बैट पटका तो...
Tilak Varma
Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में तिलक वर्मा ने ठोका शतक
Duleep Trophy 2026 (PHOTO: @BCCIdomestic)
'वैभव को तुरंत टेस्ट टीम में लाओ', सूर्यवंशी को लेकर उठी मांग?
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव ने दलीप ट्रॉफी में रच दिया इतिहास, 57 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

कुछ ही देर बाद उन्होंने फिर जोखिम लिया. सारांश जैन की गेंद पर वह फ्लाइट में छके और पॉइंट की तरफ हवा में शॉट खेल बैठे. गेंद फील्डर तक पहुंची, लेकिन कैच छूट गया. इसके बाद भी वैभव ने अपने खेल की रफ्तार कम नहीं की.

Advertisement

उल्टा, अगली चुनौती के सामने और आक्रामक हो गए.

सारांश की गेंद पर कदम आगे निकाला और छक्का जड़ दिया. सिर्फ 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा हो गया. यानी दो बार जिंदगी मिलने के बावजूद वैभव ने अपनी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान- आक्रमण को नहीं छोड़ा.

ईशान और शमी ने समझाया, वैभव ने कुछ देर माना

पहले सेशन के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो ईशान किशन और मोहम्मद शमी ड्रेसिंग रूम से निकलकर वैभव के पास पहुंचे. उस समय वैभव 51 रनों पर नाबाद थे.

बातचीत में क्या कहा गया, यह साफ नहीं था, लेकिन संदेश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था- थोड़ा रुककर खेलो, गेंद को देखो, हर गेंद पर हमला जरूरी नहीं है. वैभव ने भी कुछ देर के लिए यही किया.

लगातार आठ गेंदों तक उन्होंने गेंदों को छोड़ने की कोशिश की. स्विंग होती गेंदों को शरीर के अंदर से निकलने दिया. आगे की गेंदों पर डिफेंस किया. ऐसा लगा जैसे 15 साल का बल्लेबाज अपने सीनियर्स की बात को समझ रहा है.

... लेकिन यह ठहराव ज्यादा लंबा नहीं चला

आर्यन पांडे ने लेंथ की गेंद डाली और वैभव कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की लाइन में आ गए. बल्ले का पूरा चेहरा लगाया. शॉट में ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम, लेकिन गेंद सीधी सीमा के पार पहुंच गई. मानो संदेश साफ था- संयम ठीक है, लेकिन वैभव अपना खेल छोड़ने वाला नहीं.

Advertisement

गेंद छोटी हो या स्पिन... वैभव पीछे हटने वालों में नहीं... यश ठाकुर ने जब छोटी गेंद से वैभव को फंसाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी चुनौती की तरह लिया. लेग स्टंप की तरफ आई गेंद को हुक किया और फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया.

फिर बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे आए. उन्होंने मिडिल और लेग की लाइन पकड़ने की कोशिश की. वैभव ने सिर्फ दो गेंदों में जवाब दे दिया- क्रीज से बाहर निकले और डीप मिडविकेट के ऊपर से गेंद को सीमा के पार पहुंचा दिया.

यही वैभव की बल्लेबाजी का रोमांच है. उसे गेंदबाज का नाम डराता नहीं. मैच की स्थिति रोकती नहीं. और सबसे दिलचस्प बात- अपनी पिछली गलती भी उसे अगली गेंद पर रक्षात्मक नहीं बनाती.

92 पर भी शतक का हिसाब नहीं लगाया

वैभव 92 रन तक पहुंच चुके थे. शतक सिर्फ आठ रन दूर था. एक बड़ा शतक सामने था और ईस्ट जोन को उनकी जरूरत भी थी.

यह वह स्थिति थी, जब ज्यादातर युवा बल्लेबाज शायद अपने खेल को थोड़ा सुरक्षित कर लेते. सिंगल लेते, जोखिम कम करते और तीन अंकों तक पहुंचने की कोशिश करते.

वैभव की कहानी अलग है

Advertisement

उसके सामने जब भी गेंद हिट करने लायक दिखाई देती है, वह शायद यह हिसाब नहीं लगाता कि स्कोर कितना है. 20 पर हो या 92 पर- गेंद अच्छी लगी तो बल्ला चलेगा.

यही उसकी खूबी है. और यही उसका खतरा भी. क्योंकि यही बेखौफ रवैया उसे बाकी बल्लेबाजों से अलग करता है, लेकिन यही उसे उस समय भी जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है, जब एक बड़ी पारी हाथ में होती है.

शतक से महज आठ रन दूर उसका आउट होना इसलिए सिर्फ एक विकेट नहीं था. यह उसकी बल्लेबाजी के स्वभाव की पूरी तस्वीर थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘बच गए’ सुनकर डरता नहीं, और ‘92’ देखकर रुकता नहीं... यही वैभव सूर्यवंशी की खूबी भी है, खतरा भी |
    'गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब नीचे आ रही है', पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में भूचाल |
    आखिर इतनी भयानक बाढ़ में कैसे बचा ये घर? उसके मालिक ने बताया- पूरा सीक्रेट |
    सोना न खरीदें, विदेशों में शादी से बचें... 7.8% जीडीपी बूस्टर के बीच PM मोदी का स्वदेशी मंत्र |
    डायबिटीज का पुरुषों और महिलाओं में अलग- अलग असर, होता है इन बीमारियों का भी खतरा |
    राहुल पर FIR को लेकर सियासी विवाद बढ़ा, कांग्रेस करेगी सचिवालय मार्च |
    LIVE: SCO समिट की आज अहम मीटिंग, जिनपिंग से PM मोदी ने मिलाया हाथ |
    दिल्ली के जिस स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे का साथ हुई मारपीट, उसे CM रेखा गुप्ता के आदेश के बाद किया गया सील    |
    बीमार पड़े लीड एक्टर, फिर 5 घंटे का टेस्ट और शोभिनव बन गए 'नीम करोली बाबा', ऐसे हुई हनुमान अंश की कास्टिंग |
    Vastu Tips For Roti: क्या आप भी रात में खाली छोड़ते हैं रोटी का कैसरोल? जानें इसका वास्तु नियम
    Advertisement