'गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब नीचे आ रही है', पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में भूचाल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को नई हवा दे दी है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब नीचे आ रही है और इसकी स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता. इस तंज भरे बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके मायने तलाशे जाने लगे हैं और कयासों का बाजार गरम हो गया है.

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दरअसल कौशल किशोर बीजेपी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं. उनकी यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इसके पीछे की सियासी वजह समझने की कोशिश करने लगे.

गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट में उन्होंने किसी नेता, अधिकारी या पद का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है. इसके बावजूद उनके शब्दों को बीजेपी के नेतृत्व और सरकार पर परोक्ष निशाना माना जा रहा है.



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राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी आमतौर पर पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष का संकेत होती है. कौशल किशोर के इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी और आंतरिक कलह की पुरानी चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं.

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इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कौशल किशोर की पत्नी इस समय बीजेपी की विधायक हैं. यानी परिवार का सीधा जुड़ाव पार्टी से होने के बावजूद उनकी यह पोस्ट पार्टी के भीतर उनके रुख और नाराजगी को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है.

पोस्ट वायरल होने के बाद से बीजेपी के आगामी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि कौशल किशोर ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उनका इशारा असल में किस व्यक्ति, नेता या घटना की तरफ था. इस अस्पष्टता ने मामले को और उलझा दिया है और तमाम तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं. फिलहाल पार्टी की ओर से इस पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भीतरखाने इसे लेकर हलचल जरूर बढ़ गई है.

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