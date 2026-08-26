scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत से गिरी, पेड़ पर लटकी... मुंबई में बाल-बाल बची नवविवाहिता की जान

मुंबई के भांडुप पश्चिम इलाके में एक नवविवाहिता अचानक इमारत से नीचे गिर गई, लेकिन पेड़ की डालियों में फंसने से उसकी जान बच गई. महिला की हालत गंभीर है. उसे इलाज के लिए एडमिट कराया गया है.

Advertisement
X
छत से गिरकर महिला पेड़ पर अटक गई. (फाइल फोटो-ITG)
छत से गिरकर महिला पेड़ पर अटक गई. (फाइल फोटो-ITG)

मुंबई के भांडुप पश्चिम इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. तुलशेतपाड़ा की सनशाइन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 26 साल की एक नवविवाहिता अचानक इमारत से नीचे गिर गई. गनीमत रही कि वह सीधे जमीन पर नहीं गिरी. 

दरअसल, वह नीचे मौजूद एक पेड़ की डालियों में वह फंस गई. इससे उसकी जान बच गई. हालांकि, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. पीड़िता की पहचान प्रतीक्षा अंकुश हिवराले (26) के रूप में हुई है.  प्रतीक्षा की शादी करीब चार महीने पहले ही हुई थी. घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. महिला नीचे पेड़ की डालियों में फंसी हुई थी. उसकी हालत देखकर रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. काफी सावधानी के साथ महिला को पेड़ से नीचे उतारा गया.

सम्बंधित ख़बरें

FDA Commissioner Tukaram Munde
'2011 से लागू है नियम', खुले तेल की बिक्री पर बोले FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे
indian train review
भारतीय ट्रेन में विदेशी महिला, वीडियो में दिखाया 1AC केबिन का नजारा
मुंबई के Ayub’s रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर खामियां
Ayub's Restaurant license suspend
लजीज खाने की जगह गंदगी और मक्खियां, Ayub रेस्तरां में छापे में क्या मिला?
जांच अधिकारियों को मिली कई खामियां. (Photo: Screengrabs)
मुंबई: मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s के खिलाफ FDA की बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित

यह भी पढ़ें: झांसी: हादसा या साजिश? शादी के 14वें दिन छत से गिरी दुल्हन, पति की 'मजाक' वाली थ्योरी पर गहराया शक

Advertisement

रेस्क्यू के दौरान टीम ने महिला को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की. पेड़ की डालियों में फंसने की वजह से महिला जमीन पर गिरने से बच गई थी. अगर वह सीधे जमीन पर गिरती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. महिला को पहले मुलुंड जनरल अस्पताल ले जाया गया.

मुलुंड जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की जांच की. उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सायन अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद महिला को सायन अस्पताल ले जाया गया.

फिलहाल प्रतीक्षा सायन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है. डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रख रहे हैं. महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं हो सका है.

यह भी पढ़ें: झांसी: हादसा या साजिश? शादी के 14वें दिन छत से गिरी दुल्हन, पति की 'मजाक' वाली थ्योरी पर गहराया शक

पुलिस ने लिया मेडिकल एंडोर्समेंट

घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है. पुलिस ने महिला की मौजूदा हालत को देखते हुए मेडिकल एंडोर्समेंट ले लिया है. इसका मतलब है कि फिलहाल महिला की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका बयान दर्ज किया जा सके.

Advertisement

पुलिस अब महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है. इसके बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा. बयान के आधार पर घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस ने घटना की जानकारी महिला के मायके वालों को दे दी है. परिवार के लोगों को अस्पताल और महिला की हालत के बारे में बताया गया है. परिवार के लोग भी इस घटना से परेशान हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: टलहने के दौरान छत से गिरीं दो युवतियां, एक की मौत... एक की हालत गंभीर

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. महिला के बयान के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वह इमारत से किस परिस्थिति में गिरी. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अभी तक महिला की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

इसलिए घटना के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है. इस हादसे में पेड़ की डालियां महिला के लिए जीवनरक्षक साबित हुईं. जमीन पर गिरने के बजाय पेड़ पर अटकने से उसकी जान बच गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पलभर में मलबा बने मकान, कीचड़ में फंसे शव... नेपाल में तबाही की खौफनाक तस्वीरें |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर महाकाल को बंधेगी राखी, सवा लाख लड्डुओं का लगेगा महाभोग |
    Nepal Flash Flood: चीन-नेपाल बॉर्डर पर बसे कस्टम ऑफिस का डरावना Video, इधर-उधर भागते नजर आए लोग |
    'समय आने पर मौका मिलेगा...', टेस्ट डेब्यू पर अर्शदीप सिंह को गौतम गंभीर की टीम से मिला साफ संदेश |
    'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे PAK के 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान खान की फिल्म |
    भांजी को अपशब्द कहने पर भड़का मामा, युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत |
    'गलती हो गई साहब, अब लड़की नहीं छेडूंगा', बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी माफी मांगता दिखा, Video |
    'मर्डर मार दे सड़क के ऊपर...', 2 घंटे पहले गा रहे थे अंकित बालियान, जिम से बाहर निकलते ही मार दी गोली |
    Gulab Ghewar Recipe: मलाई घेवर तो खूब खा लिया! अब बनाएं जयपुर का शाही गुलाब घेवर, स्वाद जीत लेगा दिल |
    राजकोट में मामूली मजाक में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंप कर ली जान
    Advertisement