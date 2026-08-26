छत से गिरी, पेड़ पर लटकी... मुंबई में बाल-बाल बची नवविवाहिता की जान

मुंबई के भांडुप पश्चिम इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. तुलशेतपाड़ा की सनशाइन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 26 साल की एक नवविवाहिता अचानक इमारत से नीचे गिर गई. गनीमत रही कि वह सीधे जमीन पर नहीं गिरी.

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दरअसल, वह नीचे मौजूद एक पेड़ की डालियों में वह फंस गई. इससे उसकी जान बच गई. हालांकि, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. पीड़िता की पहचान प्रतीक्षा अंकुश हिवराले (26) के रूप में हुई है. प्रतीक्षा की शादी करीब चार महीने पहले ही हुई थी. घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. महिला नीचे पेड़ की डालियों में फंसी हुई थी. उसकी हालत देखकर रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. काफी सावधानी के साथ महिला को पेड़ से नीचे उतारा गया.

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रेस्क्यू के दौरान टीम ने महिला को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की. पेड़ की डालियों में फंसने की वजह से महिला जमीन पर गिरने से बच गई थी. अगर वह सीधे जमीन पर गिरती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. महिला को पहले मुलुंड जनरल अस्पताल ले जाया गया.

मुलुंड जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की जांच की. उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सायन अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद महिला को सायन अस्पताल ले जाया गया.

फिलहाल प्रतीक्षा सायन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है. डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रख रहे हैं. महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं हो सका है.

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पुलिस ने लिया मेडिकल एंडोर्समेंट

घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है. पुलिस ने महिला की मौजूदा हालत को देखते हुए मेडिकल एंडोर्समेंट ले लिया है. इसका मतलब है कि फिलहाल महिला की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका बयान दर्ज किया जा सके.

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पुलिस अब महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है. इसके बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा. बयान के आधार पर घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस ने घटना की जानकारी महिला के मायके वालों को दे दी है. परिवार के लोगों को अस्पताल और महिला की हालत के बारे में बताया गया है. परिवार के लोग भी इस घटना से परेशान हैं.

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फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. महिला के बयान के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वह इमारत से किस परिस्थिति में गिरी. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अभी तक महिला की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

इसलिए घटना के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है. इस हादसे में पेड़ की डालियां महिला के लिए जीवनरक्षक साबित हुईं. जमीन पर गिरने के बजाय पेड़ पर अटकने से उसकी जान बच गई.

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