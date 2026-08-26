scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर महाकाल को बंधेगी राखी, सवा लाख लड्डुओं का लगेगा महाभोग

श्रावण पूर्णिमा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी परिवार की ओर से भगवान महाकाल को राखी बांधने की परंपरा है. साथ ही, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा. तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल को यह महाभोग अर्पित होगा.

Advertisement
X
रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. (Photo: ITG)

श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस साल राखी का यह पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आयोजन होंगे. श्रावण पूर्णिमा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी परिवार की ओर से भगवान महाकाल को राखी बांधने की परंपरा है. साथ ही, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा. तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल को यह महाभोग अर्पित होगा. इसके बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लड्डू प्रसाद वितरित किया जाएगा.

बता दें कि मंगलवार से लड्डू प्रसाद बनाने का काम शुरू हो चुका है. मंदिर के पंडे पुरोहितों ने सबसे पहले मंत्रोच्चार के साथ भट्टी पूजन किया. इसके बाद पुजारियों ने भी लड्डू प्रसाद बनाया. मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि ये परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है. भगवान के भोग के लिए बेसन और शुद्ध घी से लड्डू का प्रसाद तैयार किया जाता है. प्रसाद में शुद्धता और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. मंगलवार को लड्डू प्रसाद निर्माण के लिए आई महिला कर्मचारियों ने भजन गाकर प्रसाद बनाने का कार्य आरंभ किया. 27 अगस्त की रात तक लड्डू का प्रसाद बनाने का कार्य निरंतर चलता रहेगा.

रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया
रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. यह चंद्र ग्रहण सुबह 06.53 बजे से लेकर दोपहर 12.32 बजे तक लगा रहेगा. हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है. इसलिए इसका सूतक काल यहां मान्य नहीं होगा. इससे न तो आपके किसी शुभ कार्य में कोई बाधा आएगी और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में कोई खलल पड़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Gulab Ghewar
घर में पड़ी है मैदा और चीनी? झटपट बनाएं जयपुर का शाही गुलाब घेवर
how to make chana dal burfi
लड्डू-पेड़े जाएंगे भूल, भुने चने और दूध से बनाएं चना दाल बर्फी
Kriti Sanon
कृति के जिस एड पर भिड़े थे राहुल-कंगना वो हट गया
Sawan Purnima Vrat 2026
27 या 28 अगस्त, सावन पूर्णिमा कब? जानें सही तारीख और स्नान-दान मुहूर्त
raksha bandhan 2026 gift
Raksha Bandhan Best Gift : रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट, बड़े काम के हैं ये गैजेट, 500 से भी कम है कीमत
Advertisement

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
रक्षाबंधन पर राखी बांधने के दो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताए जा रहे हैं. पहला मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे तक रहेगा. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा. इस मुहूर्त में भी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र सजा सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'समय आने पर मौका मिलेगा...', टेस्ट डेब्यू पर अर्शदीप सिंह को गौतम गंभीर की टीम से मिला साफ संदेश |
    'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे PAK के 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान खान की फिल्म |
    भांजी को अपशब्द कहने पर भड़का मामा, युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत |
    'गलती हो गई साहब, अब लड़की नहीं छेडूंगा', बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी माफी मांगता दिखा, Video |
    'मर्डर मार दे सड़क के ऊपर...', 2 घंटे पहले गा रहे थे अंकित बालियान, जिम से बाहर निकलते ही मार दी गोली |
    Gulab Ghewar Recipe: मलाई घेवर तो खूब खा लिया! अब बनाएं जयपुर का शाही गुलाब घेवर, स्वाद जीत लेगा दिल |
    राजकोट में मामूली मजाक में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंप कर ली जान |
    इश्क, पेपर लीक और फिर ब्रेकअप... ऐसे खुला MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला |
    फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों को ले जाती पुलिस का ये वीडियो आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट का नहीं है |
    फ्रेंडशिप ब्रिज... सिर्फ निशान बाकी, दो तस्वीरों से समझें विनाश की कहानी
    Advertisement